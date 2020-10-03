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Виктор Бабарико, который уже 3,5 месяца находится в СИЗО, попал в информационную блокаду

03.10.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новая камера экс-банкира не имеет ни антенны, ни полки под телевизор. А из окна вместо неба видна стена.

Виктор Бабарико, который уже 3,5 месяца находится в СИЗО, попал в информационную блокаду
Экс-кандидат в президенты Виктора Бабарико , которого задержали задолго до оглашения результатов голосования на выборах, перевели в новую камеру – камеру №2, где «из окна вместо неба видна стена, а интерьер оформлен в темно-синих цветах», сообщила команда Бабарико.

«Виктор попал в информационную блокаду: в новой камере нет антенны, нет полки для телевизора, его лишили даже возможности смотреть сюжеты государственных телеканалов. Письма ему не передавали более 10 дней, хотя защита знает – передать есть что, а вот право на перепискуать. О чем и уведомила начальника СИЗО в заявлении », – пишет пресс-служба.

Команда экс-банкира добавила, что он «не теряет оптимизма», как и прежде, улыбается своей доброй и искренней улыбкой и« верит, что вместе – мы победим ».

На днях Виктору Бабарико продлили срок содержания под стражей. Защита уже обжаловала решение и будет ходатайствовать о том, чтобы подзащитный участвовал в заседании хотя бы по видеосвязи. Решения суда пока нет.

Напомним, Виктор Бабарико, который 20 лет руководил Белгазпромбанком, в мае этого года заявил о решении участвовать в выборах президента и покинул пост руководителя банка. В инициативную группу по сбору подписей за его выдвижение вошло около 10 тысяч человек. За регистрацию Бабарико кандидатом в президенты было собрано рекордное для альтернативного кандидата количество подписей - в избиркомы было подано 365 тысяч подписей. И все-таки Бабарико кандидатом в президенты не зарегистрировали, а его самого арестовали. Вместе с экс-банкиром был задержан также его сын Эдуард, а также некоторые друзья и бывшие коллеги. 

14 сентября в Сочи состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путин . Главы государств общались один на один. Вскоре главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что на этих переговорах обсуждалась судьба бывшего руководителя Белгазпромбанка . 
 
 
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Новая камера экс-банкира не имеет ни антенны, ни полки под телевизор. А из окна вместо неба видна стена.
 
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