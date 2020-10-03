Будет ли Литва отзывать посла на консультации

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс провел пресс-конференцию вскоре после того, как белорусский МИД заявил об отзыве послов для консультаций из Литвы и Польши и предложил Вильнюсу и Варшаве последовать этому примеру и сократить количество дипломатов в их посольствах в Минске.



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«Мы точно не намерены отзывать (посла) на консультации и точно не будем ничего предпринимать в вопросе сокращения персонала», – приводит DELFI слова Линкявичюса.

По словам главы МИД, литовская сторона не заинтересованы в сокращении каналов сотрудничества и общения: «Мы видим, и множество проблем в этом, и сами точно не будем прибегать к такой инициативе, поскольку не видим в этом пользы».

Линкявичюс обратил внимание на то, что Минск сформулировал свою позицию как предложение, а не требование. Он сказал, что это заявление он встретил с сожалением и разочарованием.

Министр отметил, что такого шага можно было ожидать, с учетом прежней риторики режима Лукашенко, однако этот шаг является признаком слабости: «Они не раз заявляли, что предпримут меры, упоминалось и расторжение дипломатических отношений, это, по крайней мере, в риторике».