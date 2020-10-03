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«Лена… Она хрупкая». Такой вы ее еще не видели: трогательная и романтичная фотосессия Елены Левченко

03.10.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После задержания известной белорусской баскетболистки Елены Левченко, которая в последнее время открыто высказывалась о ситуации в стране, в Сети появилось множество постов в её поддержку. В числе прочего была опубликована фотосессия Елены, в которой она раскрывается совсем с другой стороны — как хрупкая и нежная женщина.

С разрешения фотографа Аллы Шилец мы публикуем эти кадры с ее авторской подписью:

«Глубина, красота и нежность. Бриллиант нашей страны. Ты как волшебная голубая роза из сказки моего детства «Не покидай».

«В долине Тигра и Ефрата,

Где древних тайн земля полна,

С неповторимым ароматом

Есть роза чудная одна.

В недобрый час тоски и гнева,

Час пробужденья темных сил,

Спустился белый ангел с неба

И эту розу посадил.

Там, где она расцветает,

Там никто не солжет,

Лишь звезды небесные знают,

Где она расцветет».







Мы узнали, что эта фотосессия — подарок для Елены от ее подруги Валерии Ледяевой. Она рассказала нам о том, с какой стороны знает звезду баскетбола:

«Лена — женщина с красивым сердцем, с красивой душой. Я говорю с вами сейчас — и плачу, так много теплых воспоминаний у меня с ней связано.

Она покорила меня, когда мы выбирали подарок ко дню рождения общих друзей. Мне кажется: то, что ты хочешь подарить, всегда многое рассказывает о тебе самом. Так вот: Лена выбрала какой-то уютный, пушистый плед, на который нанесла фотографии питомцев этой семьи. И вот это тепло, этот романтизм, который в ней живет, мне очень хотелось показать в этой фотосъемке.

Лена — да, она смелая, сильная, кристально честная. И ночью придет на помощь — только позови. Но еще она очень хрупкая, очень ранимая, очень человечная.

Мы с ней много говорили о том, чем она будет заниматься после спорта. И она всегда отвечала на мои вопросы так: «Я очень хочу остаться в своей стране и сделать для нее что-то хорошее, передать ей то, что у меня есть».

А недавно мы с ней столкнулись в городе… Она бросила все свои дела, подбежала к моей семье — и обняла каждого. Даже моего соседа, с которым незнакома. (Улыбается.)

Дети мои были в диком восторге: «Боже мой, мама, это же звезда. И она вот так прибежала к нам, просто чтобы обнять?».

Да, просто чтобы обнять. Она такая, Лена, и в этой ее простоте — огромная любовь и сила.

 
 
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После задержания известной белорусской баскетболистки Елены Левченко, которая в последнее время открыто высказывалась о ситуации в стране, в Сети появилось...
 
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