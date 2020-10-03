|
«Лена… Она хрупкая». Такой вы ее еще не видели: трогательная и романтичная фотосессия Елены Левченко
Источник материала: Tut.by
После задержания известной белорусской баскетболистки Елены Левченко, которая в последнее время открыто высказывалась о ситуации в стране, в Сети появилось множество постов в её поддержку. В числе прочего была опубликована фотосессия Елены, в которой она раскрывается совсем с другой стороны — как хрупкая и нежная женщина.
С разрешения фотографа Аллы Шилец мы публикуем эти кадры с ее авторской подписью:
«Глубина, красота и нежность. Бриллиант нашей страны. Ты как волшебная голубая роза из сказки моего детства «Не покидай».
«В долине Тигра и Ефрата,
Где древних тайн земля полна,
С неповторимым ароматом
Есть роза чудная одна.
В недобрый час тоски и гнева,
Час пробужденья темных сил,
Спустился белый ангел с неба
И эту розу посадил.
Там, где она расцветает,
Там никто не солжет,
Лишь звезды небесные знают,
Где она расцветет».
Мы узнали, что эта фотосессия — подарок для Елены от ее подруги Валерии Ледяевой. Она рассказала нам о том, с какой стороны знает звезду баскетбола:
«Лена — женщина с красивым сердцем, с красивой душой. Я говорю с вами сейчас — и плачу, так много теплых воспоминаний у меня с ней связано.
Она покорила меня, когда мы выбирали подарок ко дню рождения общих друзей. Мне кажется: то, что ты хочешь подарить, всегда многое рассказывает о тебе самом. Так вот: Лена выбрала какой-то уютный, пушистый плед, на который нанесла фотографии питомцев этой семьи. И вот это тепло, этот романтизм, который в ней живет, мне очень хотелось показать в этой фотосъемке.
Лена — да, она смелая, сильная, кристально честная. И ночью придет на помощь — только позови. Но еще она очень хрупкая, очень ранимая, очень человечная.
Мы с ней много говорили о том, чем она будет заниматься после спорта. И она всегда отвечала на мои вопросы так: «Я очень хочу остаться в своей стране и сделать для нее что-то хорошее, передать ей то, что у меня есть».
А недавно мы с ней столкнулись в городе… Она бросила все свои дела, подбежала к моей семье — и обняла каждого. Даже моего соседа, с которым незнакома. (Улыбается.)
Дети мои были в диком восторге: «Боже мой, мама, это же звезда. И она вот так прибежала к нам, просто чтобы обнять?».
Да, просто чтобы обнять. Она такая, Лена, и в этой ее простоте — огромная любовь и сила.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Лена… Она хрупкая». Такой вы ее еще не видели: трогательная и романтичная фотосессия Елены Левченко
После задержания известной белорусской баскетболистки Елены Левченко, которая в последнее время открыто высказывалась о ситуации в стране, в Сети появилось...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)