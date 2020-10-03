Перья, полиамория, свобода. Почему все любят актера Эзру Миллера

Источник материала: Tut.by

30 сентября актеру Эзре Миллеру исполнилось 28 лет. Звезда фильмов «Что-то не так с Кевином», «Фантастических тварей» и «Лиги справедливости» известен не только яркими ролями, но и не менее яркими выходами на красные дорожки. Эзра позиционирует себя как квир, не приписывает себе ни исключительно мужскую, ни исключительно женскую идентичность, очень любит яркие образы и идеально балансирует в этом гендерном зазоре, каждый раз играя новую необычную роль.

Мать Эзры — танцовщица современного балета, верит в великую силу музыки, и даже ранее заикание мальчика лечили не занятиями с логопедом, а уроками музыки. Уроки были настолько успешными, что мальчик не только избавился от заикания, но и чуть не стал оперным певцом. Кроме этого, мама всегда учила его думать самостоятельно и выходить за рамки.

К 18 годам у Эзры уже были небольшие роли в сериалах, в основном он играл проблемных подростков. Ролью, принесшей ему известность, стала роль в фильме «Что-то не так с Кевином». Вместе с Тильдой Суинтон они играли историю потрясающей болезненной любви-ненависти между матерью и сыном. Фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь».

Следующей ролью Эзры стала роль подростка, скрывающего свою ориентацию, в фильме «Хорошо быть тихоней». После выхода этой картины Эзра открыто заявил, что он квир — то есть не причисляет себя к одной гендерной или сексуальной идентичности. «Я не идентифицирую себя как мужчина. Я не идентифицирую себя как женщина. Я едва ли идентифицирую себя как человек».

В 2016 году на экраны вышла картина «Фантастические твари и где они обитают», после которой Миллер стал звездой первой величины с семизначными гонорарами.

Но даже после подписания контракта с DC, съемок в «Лиге справедливости» и «Флэше» актер живет так, как будто вся эта слава и огромные гонорары к нему немножко не относятся.

Свободное время он проводит на собственной ферме в Вермонте, где разводит коз, кур и выращивает шафран. Кроме него там же живут Джош Обен и Лайла Ларсон — они не только участники музыкальной группы Миллера «Sons of an Illustrious», но и полиаморная семья. «Я чувствую себя, как будто женился на каждом из них 25 жизней назад», — говорит актер в одном из интервью.

Эзра обожает яркие выходы в свет. Фотографии с его сумасшедшими нарядами мгновенно облетают все мировые издания и бурно обсуждаются. Кроме этого, он активно высказывается о проблемах экологии и гомофобии в подростковой среде. И внешний вид актера, и его активная гражданская позиция — отражения его сущности. Того, почему его действительно все любят. Кажется, Эзра — представитель того нового прекрасного поколения, которое делает то, что ему нравится и близко, и призывает к такой же свободе самовыражения всех остальных.