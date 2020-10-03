ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перья, полиамория, свобода. Почему все любят актера Эзру Миллера

03.10.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

30 сентября актеру Эзре Миллеру исполнилось 28 лет. Звезда фильмов «Что-то не так с Кевином», «Фантастических тварей» и «Лиги справедливости» известен не только яркими ролями, но и не менее яркими выходами на красные дорожки. Эзра позиционирует себя как квир, не приписывает себе ни исключительно мужскую, ни исключительно женскую идентичность, очень любит яркие образы и идеально балансирует в этом гендерном зазоре, каждый раз играя новую необычную роль.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ezra Miller (@imezramiller) on Jul 7, 2019 at 8:43am PDT

Мать Эзры — танцовщица современного балета, верит в великую силу музыки, и даже ранее заикание мальчика лечили не занятиями с логопедом, а уроками музыки. Уроки были настолько успешными, что мальчик не только избавился от заикания, но и чуть не стал оперным певцом. Кроме этого, мама всегда учила его думать самостоятельно и выходить за рамки.

К 18 годам у Эзры уже были небольшие роли в сериалах, в основном он играл проблемных подростков. Ролью, принесшей ему известность, стала роль в фильме «Что-то не так с Кевином». Вместе с Тильдой Суинтон они играли историю потрясающей болезненной любви-ненависти между матерью и сыном. Фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ezra Miller (@imezramiller) on Aug 1, 2016 at 7:58pm PDT

Следующей ролью Эзры стала роль подростка, скрывающего свою ориентацию, в фильме «Хорошо быть тихоней». После выхода этой картины Эзра открыто заявил, что он квир — то есть не причисляет себя к одной гендерной или сексуальной идентичности. «Я не идентифицирую себя как мужчина. Я не идентифицирую себя как женщина. Я едва ли идентифицирую себя как человек».

В 2016 году на экраны вышла картина «Фантастические твари и где они обитают», после которой Миллер стал звездой первой величины с семизначными гонорарами.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ezra Miller (@imezramiller) on Nov 13, 2018 at 7:58pm PST

Но даже после подписания контракта с DC, съемок в «Лиге справедливости» и «Флэше» актер живет так, как будто вся эта слава и огромные гонорары к нему немножко не относятся.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ezra Miller (@imezramiller) on Nov 22, 2018 at 9:01pm PST

Свободное время он проводит на собственной ферме в Вермонте, где разводит коз, кур и выращивает шафран. Кроме него там же живут Джош Обен и Лайла Ларсон — они не только участники музыкальной группы Миллера «Sons of an Illustrious», но и полиаморная семья. «Я чувствую себя, как будто женился на каждом из них 25 жизней назад», — говорит актер в одном из интервью.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SONS OF AN ILLUSTRIOUS FATHER (@sonsofanillustriousfather) on Aug 25, 2019 at 8:30pm PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SONS OF AN ILLUSTRIOUS FATHER (@sonsofanillustriousfather) on Jun 10, 2019 at 1:33am PDT

Эзра обожает яркие выходы в свет. Фотографии с его сумасшедшими нарядами мгновенно облетают все мировые издания и бурно обсуждаются. Кроме этого, он активно высказывается о проблемах экологии и гомофобии в подростковой среде. И внешний вид актера, и его активная гражданская позиция — отражения его сущности. Того, почему его действительно все любят. Кажется, Эзра — представитель того нового прекрасного поколения, которое делает то, что ему нравится и близко, и призывает к такой же свободе самовыражения всех остальных.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Not Ezra Miller

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эзра позиционирует себя как квир, не приписывает себе ни исключительно мужскую, ни исключительно женскую идентичность, очень любит яркие образы и идеально...
 
Новости дня
Новости разные
 
Романчук: Новый премьер-министр напоминает человека-целлофана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика