ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Карабаха вместе со спецназом отправился на передовую

03.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что вместе с подразделениями спецназа направляется на передовую. С 27 сентября в республике введено военное положение и объявлена мобилизация для мужчин старше 18 лет.

    

«По всей протяженности линии соприкосновения с различной интенсивностью идут тяжелые бои. Артиллерийскому обстрелу подвергаются города, в том числе столица Степанакерт. Нация и родина под угрозой. Вместе с подразделениями спецназа направляюсь на передовую. Там я буду более полезнее, чем в тылу»,— написал господин Арутюнян в Facebook.

Он призвал соотечественников встать на защиту родины. По его словам, пришло время стать национальной мощной армией. «Это наш последний бой, который мы обязательно выиграем»,— заявил президент Карабаха.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Ваграм Погосян со ссылкой на данные разведки сообщил, что потери азербайджанской армии в ходе боев уже превысили 3 тыс. человек. Азербайджан, в свою очередь, сообщил, что военные заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Активные боевые действия между Арменией и Азербайджаном продолжаются уже почти неделю.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что вместе с подразделениями спецназа направляется на передовую. С 27 сентября в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Мошенский переизбран на пост руководителя Белорусской федерации гребли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика