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Александр Мошенский переизбран на пост руководителя Белорусской федерации гребли

03.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Мошенский переизбран на пост руководителя Белорусской федерации гребли. Отчетно-выборная конференция состоялась в Бресте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.



Первым заместителем председателя стал Александр Бурло, заместителем председателя - Сергей Хмельков. Решением конференции утверждены генеральный секретарь, казначей, а также изменения в состав совета Белорусской федерации гребли, в который включены двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, призеры Игр Юлия Бичик и Наталья Волчек.

В работе конференции приняли участие вице-президент Национального олимпийского комитета Дмитрий Довгаленок и делегаты территориальных организаций Белорусской федерации гребли.

Конференция также приняла решение через год, в 3-4 кварталах 2021 года, вновь подвести итоги работы объединения, выступлений национальной команды по гребле академической на Олимпийских играх в Токио и при необходимости внести уточнения в избранную конференцией организационно-кадровую структуру.
 
Теги: Брест
 
 
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Александр Мошенский переизбран на пост руководителя Белорусской федерации гребли. Отчетно-выборная конференция состоялась в Бресте, сообщили БЕЛТА в...
 
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