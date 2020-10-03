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Forbes назвал топ-10 самых высокооплачиваемых актрис 2020 года
Источник материала: Партизан
На первом месте с доходом в $43 млн расположилась звезда сериала «Американская семейка» София Вергара. Оказавшаяся на десятом месте Виола Дэвис отстает от нее почти в три раза
София Вергара
Кроме гонораров за съемки в доход Вергары вошли деньги, полученные от рекламных кампаний для сетей Walmart и Rooms To Go.
На втором месте Анджелина Джоли, заработавшая в этом году $35,5 млн. По информации издания, почти все деньги она получает от работы в кино. Почти треть годовых доходов Джоли приходится на гонорар за фильм киновселенной Marvel «Вечные», который должен выйти в 2021 году. По данным портала «КиноПоиск», Джоли получила за эту роль $10 млн.
Замыкает тройку лидеров звезда фильмов «Чудо-женщина» и «Форсаж» Галь Гадот с заработком в $31,5 млн. Из них $20 млн она получила за роль в триллере «Красное уведомление», выход которого запланирован на следующий год.
На четвертом месте расположилась комедийная звезда сериалов и ведущая Мелисса Маккарти с $25 млн; на пятом — ветеран Голливуда Мерил Стрип с доходом в $24 млн.
6-е место — Эмили Блант ($22,5 млн);
7-е место — Николь Кидман ($22 млн);
8-е место — Эллен Помпео ($19 млн);
9-е место — Элизабет Мосс ($16 млн);
10-е место — Виола Дэвис ($15,5 млн).
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На первом месте с доходом в $43 млн расположилась звезда сериала «Американская семейка» София Вергара. Оказавшаяся на десятом месте Виола Дэвис отстает от нее почти...
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