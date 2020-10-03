Романчук: Новый премьер-министр напоминает человека-целлофана

Головченко был назначен премьер-министром еще 4 июня и утвержден парламентом 11 июня. Но после президентских выборов правительство в соответствии с законодательством формально ушло в отставку.

UDF.BY поинтересовался у экспертов: как они оценивают его работу за истекший период? Головченко на новом посту уже больше 100 дней.поинтересовался у экспертов: как они оценивают его работу за истекший период?

«Фамилию Головченко скоро могут и забыть» Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук отметил, что Головченко не смог проявить себя.





«Правительство дожно оказывать какое-то влияние на экономические процессы, чтобы нейтрализовать кризисные явления. А Головченко напоминает человека-целлофана, который никак не влияет на это все, а продолжает наблюдать за событиями, как будто его нет», – сказал Романчук.









По его мнению, сегодня правительство «превратилось в пустое место для бизнеса, который открыто говорит: нет никакого диалога, а есть имитация».





«Белорусская экономика стала в зону экономической опасности. Предприниматели, инвесторы, партнеры – все в один голос говорят, что в Беларуси системный структурный кризис. А Головченко с правительством пребывают в состоянии целлофана, который не видим для производителей, кредиторов и инвесторов», – считает Романчук.





Экономист не видит за премьером соответствующих времени решений.





«Думаю, по тому, как работает Головченко, его фамилию скоро могут и забыть.





На наших глазах рушится фундамент экономической модели, обнуляется доверие, изгоняется человеческий и инвестиционный капитал, все стоят на ушах два месяца и не понимают, в какой стране и в каких условиях дальше будут работать. А правительство готовит план следующей шестой пятилетки, обещая некие блага», – отметил Романчук.





Экономист считает, что последствия такого управления могут быть печальными.





«Такое впечатление, что единственное, что это правительство может делать – брать в долг. В этом году ожидается увеличение госдолга на 30%, плюс девальвация на 25%.





Головченко стал той пресловутой кухаркой, которую можно поставить управлять экономикой – с печальными, если не сказать, с трагическими последствиями для страны», – отметил Романчук.





«Перспективы нет, все мрачно»





Станислав Богданкевич в комментарии UDF.BY отметил, что не может дать конкретную оценку работе нового премьера. Бывший председатель Нацбанкав комментарииотметил, что не может дать конкретную оценку работе нового премьера.





«Потому что никаких кардинальных шагов он не предпринял. Он работает в рамках программы, которая была установлена Лукашенко. Это чистый исполнитель. Никаких новых идей и предложений я за ним не заметил», – сказал Богданкевич.





На днях Головченко покритиковал СМИ за комментарии, что «страна рухнет под долгами». «Никто никуда не рухнет», – заявил премьер. Разделяет ли это мнение Богданкевич?





«Соглашусь, что в ближайшие год-два страна не рухнет. Потому что Россия обязалась спасать режим, оказывает финансовую поддержку. Уже 6 или 7 российских губернаторов сюда приезжали на выручку, чтобы белорусская экономика не обвалилась», – отметил бывший руководитель Нацбанка.





Но перспектив для развития экономики он не видит.







Он настроен пессимистично.





«Будет медленное ухудшения уровня жизни. Но, возможно, без обвалов – при нерыночной экономике обвалов почти не бывает. Но перспективы нет, все мрачно. Иначе и не может быть без изменения политического режима в стране. Мы же видим, что происходит в государстве, видим бесправный полицейский режим, отсутствие верховенства права», – сказал Богданкевич.