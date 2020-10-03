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Романчук: Новый премьер-министр напоминает человека-целлофана
Источник материала: Партизан
В пятницу 2 октября Палата представителей дла согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром. Это было формальной процедурой.
Головченко был назначен премьер-министром еще 4 июня и утвержден парламентом 11 июня. Но после президентских выборов правительство в соответствии с законодательством формально ушло в отставку.
Головченко на новом посту уже больше 100 дней.
«Фамилию Головченко скоро могут и забыть»
Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук отметил, что Головченко не смог проявить себя.
«Правительство дожно оказывать какое-то влияние на экономические процессы, чтобы нейтрализовать кризисные явления. А Головченко напоминает человека-целлофана, который никак не влияет на это все, а продолжает наблюдать за событиями, как будто его нет», – сказал Романчук.
По его мнению, сегодня правительство «превратилось в пустое место для бизнеса, который открыто говорит: нет никакого диалога, а есть имитация».
«Белорусская экономика стала в зону экономической опасности. Предприниматели, инвесторы, партнеры – все в один голос говорят, что в Беларуси системный структурный кризис. А Головченко с правительством пребывают в состоянии целлофана, который не видим для производителей, кредиторов и инвесторов», – считает Романчук.
Экономист не видит за премьером соответствующих времени решений.
«Думаю, по тому, как работает Головченко, его фамилию скоро могут и забыть.
На наших глазах рушится фундамент экономической модели, обнуляется доверие, изгоняется человеческий и инвестиционный капитал, все стоят на ушах два месяца и не понимают, в какой стране и в каких условиях дальше будут работать. А правительство готовит план следующей шестой пятилетки, обещая некие блага», – отметил Романчук.
Экономист считает, что последствия такого управления могут быть печальными.
«Такое впечатление, что единственное, что это правительство может делать – брать в долг. В этом году ожидается увеличение госдолга на 30%, плюс девальвация на 25%.
Головченко стал той пресловутой кухаркой, которую можно поставить управлять экономикой – с печальными, если не сказать, с трагическими последствиями для страны», – отметил Романчук.
«Перспективы нет, все мрачно»
Бывший председатель Нацбанка Станислав Богданкевич в комментарии
«Потому что никаких кардинальных шагов он не предпринял. Он работает в рамках программы, которая была установлена Лукашенко. Это чистый исполнитель. Никаких новых идей и предложений я за ним не заметил», – сказал Богданкевич.
На днях Головченко покритиковал СМИ за комментарии, что «страна рухнет под долгами». «Никто никуда не рухнет», – заявил премьер. Разделяет ли это мнение Богданкевич?
«Соглашусь, что в ближайшие год-два страна не рухнет. Потому что Россия обязалась спасать режим, оказывает финансовую поддержку. Уже 6 или 7 российских губернаторов сюда приезжали на выручку, чтобы белорусская экономика не обвалилась», – отметил бывший руководитель Нацбанка.
Но перспектив для развития экономики он не видит.
Он настроен пессимистично.
«Будет медленное ухудшения уровня жизни. Но, возможно, без обвалов – при нерыночной экономике обвалов почти не бывает. Но перспективы нет, все мрачно. Иначе и не может быть без изменения политического режима в стране. Мы же видим, что происходит в государстве, видим бесправный полицейский режим, отсутствие верховенства права», – сказал Богданкевич.
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В пятницу 2 октября Палата представителей дла согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром. Это было формальной процедурой.
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