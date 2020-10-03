Захарова: Белорусские санкции автоматически применит и Россия

















"Вместо того, чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Беларуси, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее "раскачивание" внутриполитического положения в Беларуси. Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", - сказала Захарова.





Она обратила внимание на то, что белорусский ответный санкционный список, который вступил в силу, автоматически начнет применяться и в России.





Официальный представитель российского МИД заметила, что решения, принятые в ЕС относительно Беларуси, нарушают один из ключевых принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ – невмешательства во внутренние дела.





"Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", - подчеркнула Захарова.





Впрочем, многие призывают именно Россию не вмешиваться в белорусские дела и серьезно задуматься над тем, готовы ли они к конфронтации с Западом из-за Лукашенко. Своих проблем мало?







