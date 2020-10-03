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Захарова: Белорусские санкции автоматически применит и Россия
Источник материала: Партизан
Ответные санкции Беларуси в отношении Евросоюза начнут автоматически применяться и в России, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Вместо того, чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Беларуси, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее "раскачивание" внутриполитического положения в Беларуси. Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", - сказала Захарова.
Она обратила внимание на то, что белорусский ответный санкционный список, который вступил в силу, автоматически начнет применяться и в России.
Официальный представитель российского МИД заметила, что решения, принятые в ЕС относительно Беларуси, нарушают один из ключевых принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ – невмешательства во внутренние дела.
"Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", - подчеркнула Захарова.
Впрочем, многие призывают именно Россию не вмешиваться в белорусские дела и серьезно задуматься над тем, готовы ли они к конфронтации с Западом из-за Лукашенко. Своих проблем мало?
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Ответные санкции Беларуси в отношении Евросоюза начнут автоматически применяться и в России, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ...
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