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Захарова: Белорусские санкции автоматически применит и Россия

03.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ответные санкции Беларуси в отношении Евросоюза начнут автоматически применяться и в России, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.





"Вместо того, чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Беларуси, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее "раскачивание" внутриполитического положения в Беларуси. Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", - сказала Захарова.

Она обратила внимание на то, что белорусский ответный санкционный список, который вступил в силу, автоматически начнет применяться и в России.

Официальный представитель российского МИД заметила, что решения, принятые в ЕС относительно Беларуси, нарушают один из ключевых принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ – невмешательства во внутренние дела.

"Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", - подчеркнула Захарова.

Впрочем, многие призывают именно Россию не вмешиваться в белорусские дела и серьезно задуматься над тем, готовы ли они к конфронтации с Западом из-за Лукашенко. Своих проблем мало?
 
 
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Ответные санкции Беларуси в отношении Евросоюза начнут автоматически применяться и в России, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ...
 
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