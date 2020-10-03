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Где и когда Тихановская встретится с Меркель

03.10.2020 09:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Стала известна предварительная информация о встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Светланы Тихановской.

Где и когда Тихановская встретится с Меркель

Как сообщил представитель германского правительства Ульрике Деммер, экс-кандидата в президенты ожидают в Берлине уже на следующей неделе — 6 октября.

Как пишет DW, стороны обсудят ситуацию в Беларуси. Ранее Тихановская высказала надежду, что Меркель сможет стать посредницей в разрешении политического кризиса в Беларуси.

 
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Стала известна предварительная информация о встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Светланы Тихановской.Как со
 
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