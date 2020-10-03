Где и когда Тихановская встретится с Меркель

Стала известна предварительная информация о встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Светланы Тихановской.





Как сообщил представитель германского правительства Ульрике Деммер, экс-кандидата в президенты ожидают в Берлине уже на следующей неделе — 6 октября.