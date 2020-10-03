ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина присоединится к санкциям ЕС против режима Лукашенко

03.10.2020 09:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Украина планирует присоединиться к санкциям, которые в отношении режима Александра Лукашенко ввел Европейский союз.

Украина присоединится к санкциям ЕС против режима Лукашенко

Как сообщил в интервью BBC News Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, «я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики», — заявил министр иностранных дел.

В Киеве считают, что в сложившейся ситуации «важно действовать единым фронтом»: «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси».

Он отметил, что цена такой солидарности для Украины намного выше, чем для Запада, потому что Украина не находится под «зонтиком защиты» ЕС и НАТО, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.

Читать также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина планирует присоединиться к санкциям, которые в отношении режима Александра Лукашенко ввел Европейский союз.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: в Беларуси забастовки сказались на загрузке НПЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика