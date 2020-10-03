Украина присоединится к санкциям ЕС против режима Лукашенко

Украина планирует присоединиться к санкциям , которые в отношении режима Александра Лукашенко ввел Европейский союз.





Как сообщил в интервью BBC News Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, «я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики», — заявил министр иностранных дел.

В Киеве считают, что в сложившейся ситуации «важно действовать единым фронтом»: «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси».

Он отметил, что цена такой солидарности для Украины намного выше, чем для Запада, потому что Украина не находится под «зонтиком защиты» ЕС и НАТО, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.

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