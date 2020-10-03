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Украина присоединится к санкциям ЕС против режима Лукашенко
Источник материала: Навiны
Украина планирует присоединиться к
Как сообщил в
В Киеве считают, что в сложившейся ситуации «важно действовать единым фронтом»: «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси».
Он отметил, что цена такой солидарности для Украины намного выше, чем для Запада, потому что Украина не находится под «зонтиком защиты» ЕС и НАТО, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.
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Украина планирует присоединиться к санкциям, которые в отношении режима Александра Лукашенко ввел Европейский союз.
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