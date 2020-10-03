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Президент поздравил учителей: вы укрепляете фундамент нашей государственности

03.10.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с их профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе главы государства.

Традиционно День учителя в Беларуси отмечается в первое воскресенье октября.

"Вы выбрали одну из самых благородных профессий. Осознанно посвятили себя важной миссии - формированию личности ребенка", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что "каждое ваше слово остается в памяти и душах учеников и студентов". "Оно несет им знания и ценный жизненный опыт, учит мыслить. А из миллионов судеб воспитанных вами детей складывается будущее всей страны", - добавил он.

"Сегодня все вы - воспитатели и нянечки детских садов, школьные учителя, преподаватели колледжей и вузов, - передавая следующим поколениям исконные ценности белорусского народа и лучшие национальные традиции, укрепляете фундамент нашей государственности", - сказал Лукашенко.

Президент поблагодарил педагогов "за великий труд и искреннюю любовь к детям" и пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.

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Теги: Минск
 
 
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Глава государства поблагодарил педработников "за великий труд и искреннюю любовь к детям".
 
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