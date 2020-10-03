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Автопробег "За единую Беларусь" проходит через всю страну
03.10.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Рано утром в субботу, 3 октября, колонна автомобилей начала движение от границы с Россией. Несколько десятков машин, участвующих в автопробеге "За единую Беларусь" преодолеют сотни километров по трассе М1/Е30, соединяющей Европейский союз и РФ.
Финальной точкой маршрута станет Брест, где участникам автопробега проведут экскурсию по Брестской крепости.
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Несколько десятков авто с государственными флагами добрались до Минска, откуда после небольшого отдыха отправились дальше по маршруту – в Брест. Смотрите на...
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