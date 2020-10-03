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Автопробег "За единую Беларусь" проходит через всю страну

03.10.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Рано утром в субботу, 3 октября, колонна автомобилей начала движение от границы с Россией. Несколько десятков машин, участвующих в автопробеге "За единую Беларусь" преодолеют сотни километров по трассе М1/Е30, соединяющей Европейский союз и РФ.

Финальной точкой маршрута станет Брест, где участникам автопробега проведут экскурсию по Брестской крепости.

 
Теги: Брест
 
 
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Несколько десятков авто с государственными флагами добрались до Минска, откуда после небольшого отдыха отправились дальше по маршруту – в Брест. Смотрите на...
 
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