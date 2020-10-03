«Отбывая административный арест, участвовал в митинге возле стелы». Репортаж с необычного заседания суда

Источник материала: Onliner При других обстоятельствах это можно было бы назвать юридическим курьезом, казусом или банальной путаницей, но, увы, только не сейчас. Уникальная ситуация обнаружилась во время судебного процесса в Минске. Судя по рапорту и протоколу, составленным сотрудниками Советского РУВД, минчанин Павел Гаравский вечером 9 августа участвовал в несанкционированном массовом мероприятии возле стелы «Минск — город-герой». Незадача в том, что молодой человек был задержан ОМОНом за несколько часов до этого в другом районе города, а впоследствии получил трое суток административного ареста. Читайте репортаж Onliner о том, как разбиралась возможность присутствия человека в двух разных местах.

«Полностью отрицаю то, что там [в протоколе] написано в отношении меня»

Начиналось заседание в суде Советского района Минска довольно буднично. В отношении молодого человека рассматривалось дело по части 1 статьи 23.34 Кодекса об административном правонарушении («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»), чем сейчас никого не удивишь. Председательствовала по делу Е. Жукович.

— 9 августа в 22:30 по пр. Победителей, 8 (по данному адресу находится Музей истории ВОВ) в Минске Павел Гаравский принял активное участие в группе лиц в митинге, не связанном с избирательной кампанией, без соответствующего разрешения Мингорисполкома, — огласила она протокол.



Павел Гаравский возле здания суда Советского района г. Минска

Если верить материалам дела, то молодой человек выкрикивал лозунги: «Свободу задержанным!», «Жыве Беларусь», «Позор», «Ганьба».

Однако во время заседания Павел Гаравский проявил принципиальность и наотрез отказался признавать вину, не согласившись с протоколом: «Не могу восстановить поминутно весь день [9 августа], но по названному адресу точно не находился. Полностью отрицаю то, что там [в протоколе] написано в отношении меня».

Поначалу казалось, что это мало повлияет на исход. Мало ли кто и что сейчас отрицает...

Тем не менее Павел Гаравский продолжал проявлять упорство, указав, что тем вечером находился в другом районе города: «Днем ходили с женой на выборы. Затем... Не могу сказать поминутно, что я делал. Но не находился ни на митинге, ни по этому адресу».

Адвокат Надежда Чигринец спросила у него:

— Были ли вы 9-го числа доставлены в Советское РУВД?

— Нет, — ответил Павел Гаравский.

— Подписывали ли протокол, оглашенный судом?

— Нет.

— Слышали ли ранее, что вам вменяется участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое проходило в 22:30 9 августа в районе пр. Победителей, 8?

— Узнал, только когда пришла повестка в суд.

Более того, молодой человек отрицал, что ему знакомы сотрудники Советского РУВД Павел Романов и Д. В. Воронище, которые, судя по рапорту и протоколу, задерживали и опрашивали минчанина 9 августа, а в здании Советского РУВД он вовсе не бывал и подпись в материалах дела не оставлял.

— Доставляли ли вас 9 августа в ИВС или ЦИП ГУВД Мингорисполкома? На Окрестина... — вдруг задала вопрос судья, возможно, догадавшись, что дело не такое уж простое, каким казалось поначалу.

Павел Гаравский отказался отвечать на вопрос, сославшись на конституционное право не свидетельствовать против себя.

Сотрудники Советского РУВД не смогли прибыть на заседание «в связи со служебной занятостью»

Внести некоторую ясность или хотя бы опознать молодого человека могли бы сами сотрудники Советского РУВД Павел Романов и Д. В. Воронище. Но оказалось, что в суд поступило письмо, в котором сказано: данные сотрудники не могут прибыть на заседание в связи со служебной занятостью.

— Категорически против, — настояла на вызове в суд свидетелей адвокат.

Впрочем, это мало помогло. Суд постановил признать причины неявки сотрудников милиции уважительными, а также огласить рапорт и протокол опроса. Там повторялось, что было сказано ранее: Павла Гаравского задержали в 22:30 9 августа, и его доставили в Советское РУВД для разбирательства.





— Хочу обратить внимание, что в протоколе опроса имеется предупреждение за дачу заведомо ложных показаний, — обратила внимание адвокат.

А в следующую минуту стало понятно, в чем заключалась интрига дела и почему Павел Гаравский так упорно отрицал факты, изложенные в протоколе.

Надежда Чигринец ходатайствовала о приобщении к материалам дела постановления об административном правонарушении суда Заводского района (от 13 августа 2020 г.). В данном документе было сказано, что Павел Гаравский был привлечен к ответственности по статьям 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП и отбывал административный арест в течение трех суток.

А теперь внимание: молодой человек был задержан в 16:10 9 августа на улице Грицевца в Минске, доставлен в Партизанский РУВД, а впоследствии по решению суда получил «сутки». Следовательно, он никак не мог находиться в 22:30 того же дня на пр. Победителей.

Задержание. РУВД. Окрестина

Эти документы были приобщены к материалам дела. После этого судья объявила перерыв. А у нас появилась возможность расспросить Павла Гаравского, что же случилось и как он мог оказаться в двух местах одновременно.

В постановлении (суда Заводского района) сказано, что в 16:10 на ул. Грицевца Павел Гаравский вел себя вызывающе, размахивал руками, кричал, нецензурно выражался, приставал к гражданам, на замечания не реагировал. А через пять минут продолжил столь же непозволительное поведение, когда отказался выполнять требования Жукова Д. Н., сотрудника ОМОНа. Утверждается, что молодой человек отказался выходить из служебного автомобиля, хватал сотрудника за обмундирование, упирался ногами, хватался за двери.











Сам мужчина с такими формулировками категорически не согласен и так описывает в нашем разговоре события того дня: «В день выборов направились с женой на участок, чтобы проголосовать. Подходя к школе, увидел автовышку и микроавтобус, в котором находились люди в масках. Понял: что-то не так. Присмотревшись, заметил, что на соседнем здании висит бело-красно-белый флаг... Я начал снимать происходящее на телефон. Приблизившись к микроавтобусу с ОМОНом, спросил: зачем вы этим занимаетесь? Один из сотрудников открыл дверь и сказал: „Работаем“. Я отбежал на десяток метров. Меня никто не преследовал. Расстояние, на котором я оказался, мне показалось безопасным, и я продолжал снимать».

По словам молодого человека, жилец дома снял флаг, и казалось, что ситуация разрешилась.

— Я находился на ступеньках школы, собирался идти на участок для голосования, как из-за угла увидел омоновцев. Создалось ощущение, что они идут не за мной. Но поравнявшись, повернулись ко мне и сказали: ты идешь с нами. Заломали руки, я упирался ногами, пытаясь выяснить причину. Потом меня завели в микроавтобус, там последовали удары...

После этого Павла Гаравского доставили в Партизанский РУВД. По его словам, из здания его с другими задержанными вывели около двух часов ночи и отправили на Окрестина. А вышел он оттуда лишь через несколько дней. Он подчеркивает, что все это время находился в местах изоляции.

«Возвратить для устранения недостатков»

После перерыва адвокат вновь взяла слово:

— В материалах дела нет ни одной подписи Гаравского. Имеются безусловные доказательства, что он не совершал административное правонарушение, которое ему вменяется. Он не находился в Советском РУВД и его сотрудниками не задерживался.

Полагаю, что иных доказательств подложности документов сотрудниками милиции мы предоставить не можем.

Надежда Чигринец предложила дело об административном правонарушении прекратить за недоказанностью по реабилитирующим основаниям. А сотрудников милиции, составивших протокол, рапорт и дававших пояснения в протоколе опроса, как минимум привлечь к ответственности.

Вскоре судья Жукович объявила постановление: «Дело возвратить в Советское РУВД для устранения недостатков. Обжалованию, опротестованию не подлежит».

Сказать с уверенностью, чем завершится рассмотрение этого дела, не может никто. Сразу после заседания Павел Гаравский с адвокатом направились в Следственный комитет, чтобы написать соответствующее заявление.



