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Азербайджан заявил о занятии новых опорных пунктов в Нагорном Карабахе

03.10.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Вооруженные силы Азербайджана заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте азербайджанского Минобороны.

«В течении сегодняшнего дня войска азербайджанской армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в ходе боевых действий было уничтожено значительное число личного состава армии Армении, а также вооружений, боевой и другой техники противника, передает РБК.

В Минобороны уточнили, что с 27 сентября азербайджанским войскам удалось уничтожить до 230 танков и другой бронетехники; 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; 38 средств Противовоздушной обороны (ПВО); 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов; семь складов с боеприпасами; более 130 автомобильной техники; один зенитно-ракетный комплекс С-300.

Утром 2 октября Баку сообщил о том, что азербайджанские войска заняли ряд стратегических высот на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В Минобороны Азербайджана заявили, что с полуночи до семи утра 2 октября военные уничтожили «пять бронетранспортеров и автомобилей, три объекта военной инфраструктуры и множество личного состава».

 
 
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Вооруженные силы Азербайджана заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте азербайджанского Минобороны.
 
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