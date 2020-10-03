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Армения сообщила об ожесточенных боях в Карабахе на двух направлениях

03.10.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минувшей ночью в Нагорном Карабахе шли ожесточенные бои, после того как Азербайджан перебросил туда новые силы. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Ночью шли ожесточенные бои», — написал он в Facebook.

Пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян сообщила, что ожесточенные и упорные бои идут на северном и южном направлениях. «Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери», — сообщила она, передает РБК.

Степанян также заявила, что армянские ПВО сбили над территорией Нагорного Карабаха три самолета Военно-воздушных сил Азербайджана. По ее словам, первый из них был подбит в 08:25 по местному времени (07:25 мск), два других — спустя двадцать минут.

 
 
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Минувшей ночью в Нагорном Карабахе шли ожесточенные бои, после того как Азербайджан перебросил туда новые силы. Об этом заявил представитель Минобороны Армении...
 
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