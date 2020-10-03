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США продолжат вводить санкции против властей Беларуси

03.10.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Соединенные Штаты продолжат привлекать к ответственности власти Беларуси за "подрыв демократии" в республике.

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"США и ЕС сегодня предприняли совместные действия против белорусских лиц, вовлеченных в усилия по подрыву демократии страны", - отмечается в тексте.

"США продолжат привлекать к ответственности представителей белорусского правительства за подавление демократии, в том числе включенных сегодня [в санкционные списки] и 16 остающихся в них", - сказал Помпео.

Ранее стало известно, что американский Минфин ввел ограничения экономического характера против восьми чиновников республики, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло. Госдеп также вводит свой визовой стоп-лист, в итоге общий список увеличился до 25 человек, передает ТАСС.

При этом сохраняются рестрикции против 16 лиц, которых Вашингтон считает якобы причастными к преследованию протестующих и фальсификациям на выборах 2006 года. Среди них Александр Лукашенко и председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Сегодняшние списки двух ведомств частично совпадают. Госдепартамент не приводит конкретных персоналий, кому теперь закрыт въезд в США, отметив лишь, что визовый запрет касается 24 граждан.

 
 
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Соединенные Штаты продолжат привлекать к ответственности власти Беларуси за "подрыв демократии" в республике.
 
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