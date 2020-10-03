ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь рассчитывает на первый транш российского кредита до конца года

03.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь рассчитывает получить первую часть российского кредита до конца этого года. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко.





«Кредит поступит, когда будет подписано межправительственное соглашение. Сейчас отрабатываются условия. Мы двигаемся по плану, цели обозначены — поддержка экономики. До конца года привлечем, я думаю, если ничего не случится», — приводит его слова БелТА.

По словам премьера, нужно будет подписать межправительственное соглашение с Россией для получения первого транша. Речь идет о 500 млн долларов. Всего же Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко выделить 1,5 млрд долларов.

Министр финансов России Антон Силуанов позднее разъяснил, что кредит будет выделен трема траншами. 500 млн долларов Беларусь получит от России в российских рублях, 500 млн долларов должен выделить ЕФСР. Еще 500 млн долларов в следующем году также предоставит правительство России. При этом кредиты этого года пойдут на рефинансирование долгов перед РФ, ЕФСР и погашение задолженности перед Газпромом.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь рассчитывает получить первую часть российского кредита до конца этого года. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Отбывая административный арест, участвовал в митинге возле стелы». Репортаж с необычного заседания суда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика