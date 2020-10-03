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С душем и системами обеззараживания воздуха и воды: новый плацкартный вагон презентовали в России

03.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый плацкартный вагон с просторными полками и системой обеззараживания воздуха и воды презентовали 2 октября в Москве, сообщает ТАСС.





Пространство вагона увеличилось на 11 %. В ширину он прибавил 28 см, в длину — 73 см. Спальные места стали больше на 10 %, а места для багажа — на 14 %. В каждом вагоне предусмотрена душевая комната.

Концепт разрабатывался с учетом требований безопасности. Вагон оборудован системами обеззараживания воздуха и воды. В интерьере применены антибактериальные материалы. Здесь также организован раздельный сбор мусора. Есть индивидуальные светильники, дополнительные полочки, розетки, USB. Шторки позволяют пассажирам создать личное пространство. Они также могут с комфортом перевозить домашних животных.

В РЖД сообщили, что закупка новых комфортных плацкартных вагонов не должна отразиться на стоимости поездок в них — эти тарифы регулирует государство.
 
 
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Новый плацкартный вагон с просторными полками и системой обеззараживания воздуха и воды презентовали 2 октября в Москве, сообщает ТАСС.
 
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