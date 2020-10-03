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Польша поддержала Литву в вопросе отзыва посла
Источник материала: Навiны
Варшава, как и Вильнюс, пока не намерена отзывать своего посла из Беларуси.
Как заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, отвечая на предложение белорусского МИД сократить количество польских дипломатов, «Беларусь отозвала своих послов в Польше и Литве для консультаций и ожидает того же от Польши и Литвы. Вместе с Линкявичюсом [глава МИД Литвы] мы убеждены в том, что
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Варшава, как и Вильнюс, пока не намерена отзывать своего посла из Беларуси.
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