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Польша поддержала Литву в вопросе отзыва посла

03.10.2020 10:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Варшава, как и Вильнюс, пока не намерена отзывать своего посла из Беларуси.

Польша поддержала Литву в вопросе отзыва посла

Как заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, отвечая на предложение белорусского МИД сократить количество польских дипломатов, «Беларусь отозвала своих послов в Польше и Литве для консультаций и ожидает того же от Польши и Литвы. Вместе с Линкявичюсом [глава МИД Литвы] мы убеждены в том, что необходимо сохранить каналы связи, и на данном этапе мы не собираемся отозвать наших послов для консультаций», — написал министр иностранных дел Польши в своем микроблоге.

 
 
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Варшава, как и Вильнюс, пока не намерена отзывать своего посла из Беларуси.
 
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