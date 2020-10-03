Для тех, кто устал за неделю и приуныл — подборка статей о борьбе со стрессом и апатией

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

2020 год выдался очень напряженным для всех, а для бизнеса — настоящим штормом с постоянной сменой ветра. Все важнее для руководителей и работников повышать стрессоустойчивость и учиться справляться с депрессивными состояниями и выгоранием. Собрали полезные материалы, которые помогут разобраться в своем состоянии и научиться переживать напряженные периоды в работе.



Фото с сайта the-village.me

Психолог и карьерный консультант Мила Илагина разработала тест, который позволяет любому оценить уровень стресса.

Эксперт отмечает, что в целом испытывать стресс — это нормально, ведь это естественная реакция организма. Но когда состояние выходит из-под контроля и затягивается, то может нанести вред: повлиять на трудоспособность, ясность мышления, самооценку, приведя в самом худшем сценарии к депрессии и выученной беспомощности (это состояние, при котором человек не предпринимает попыток к улучшению своего самочувствия, хотя имеет такую возможность).

В тесте 12 вопросов. Результат подскажет, какой уровень стресса вы испытываете в данный момент. Кроме того, в материале есть рекомендации от психолога, которые помогут восстановить равновесие и прийти в норму.

Бизнес-коуч Ирина Марецкая рассказала, от чего зависит уровень стресса, как он влияет на организм человека и почему каждый из нас по-разному реагирует на одни и те же события.

Эксперт поделилась данными опроса о том, что на самом деле чаще всего беспокоит людей. И, как выяснилось, большинство переживает из-за того, чего вообще не происходило в действительности.



Слайд из презентации Ирины Марецкой

Также Ирина поделилась алгоритмом действий для экстремальных ситуаций и рассказала о том, как повысить свою стрессоустойчивость.



Слайд из презентации Ирины Марецкой

«Первое и самое важное, что вы должны сделать — это перестать быть жертвой. Когда мы говорим "он меня выбесил, предал, обидел" — это не имеет смысла и это неправда. Потому что никто не может нас обидеть, мы обижаемся сами», — объясняет эксперт.

Узнать больше о природе стресса и способах с ним справиться можно по ссылке .



Фото: probusiness.io

Бизнес-тренер Вероника Коппек рассказала, как сотрудникам сфокусироваться на работе вместо того, чтобы предаваться апатии.

Что может сделать каждый работник, чтобы снизить уровень стресса от ситуации в стране:

Определить, какую дозу «информации» вы можете переваривать, потому что у каждого из нас своя чувствительность

Выделить для себя те источники информации, которым вы доверяете

Не спешить с реакцией на новость. Пауза перед тем, как среагировать — это хороший способ защитить свою психику. Дайте себе немного времени, ведь что-то может поменяться

Определить время, когда вы готовы и хотите знакомиться с новостями — и они не окажут значительного влияния на то, чем вы в данный момент занимаетесь

Входить в роль наблюдателя. Если вам нужно сконцентрироваться на работе, попробуйте не вовлекаться слишком сильно эмоционально в то, что происходит. По крайней мере, до момента, пока не выполните свои обязательства

Попросить о помощи. Всегда можно сказать: «Я не успеваю, у меня не получается, я допускаю ошибки, мне нужно, чтобы за мной кто-то проверил, потому что я своих ошибок не замечаю, я настолько расфокусирован, что могу упустить что-то важное». Но если ты не мог сконцентрироваться на работе, не попросил вовремя о помощи и из-за этого наступили какие-то негативные последствия для других людей — это недопустимо

Поменять пластинку. Если все, о чем человек думает, разговаривает — это только политика, то это не очень хорошо. Потому что он перестает радоваться тому, что его радовало раньше: красивым женщинам, хорошей погоде и т.д. Поэтому очень важно иногда создавать поводы для приятных эмоций и приятных переживаний.

Больше о том, как сохранить работоспособность, когда вокруг множество стрессовых факторов — читайте по ссылке .



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Сейчас кризис и события в стране затрагивают каждого. Это значит, что ваши бизнес-партнеры точно так же подвержены эмоциям и стрессу, как и все остальные. В таких условиях может быть сложно вести продуктивную коммуникацию. Консультант по управлению Андрей Мирошниченко объяснил, как реагировать на различные варианты нестандартного поведения со стороны бизнес-партнеров.

«Поведение партнеров может колебаться от внезапной апатии и депрессии до маниакального "проваливания в ситуацию", с уходом "на баррикады" из дома на недели», — описывает возможные расклады Андрей.

О том, что делать, если партнер пассивен, впал в депрессию или на грани истерики — читайте по ссылке .

С выгоранием рано или поздно сталкивается практически каждый работник. Но важно не допустить того, чтобы из обычной усталости состояние переросло в апатию и профессиональную деформацию. Нейропсихолог и финансовый коуч Яна Ветер рассказала о том, какие стадии выгорания на работе существуют и как с каждой из них можно бороться.



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Первая стадия — мобилизация. Это то состояние, когда человеку нужно больше усилий, чем обычно, чтобы встать утром с постели, сделать привычную работу. Снижается вовлеченность в дело, ощущается некоторая отстраненность от процесса. На первой стадии поможет отдых, хороший сон, отгул на работе. Могут помочь дополнительные прогулки на свежем воздухе, чтение литературы, занятия своими увлечениями, встречи с друзьями, пикники и т.д.

Вторая стадия — стеническая. Это этап «выдерживания» — он является своеобразной гранью между здоровым и нездоровым состоянием. Человек начинает ощущать грусть и апатию. Чтобы справиться со второй стадией выгорания, нужно минимизировать нагрузку — физическую, социальную, эмоциональную. Приоритет — отдых.

Третья стадия — астеническая. На этом этапе подключаются реакции тела. При длительном течении проявляется психосоматика, снижается иммунитет. К сожалению, отгулом или отпуском уже не отделаться, зачастую помочь может только отказ от занятия, провоцирующего выгорание, на длительный срок.

Четвертая стадия — деформация или адаптация. Такое можно наблюдать, например, у врачей. Все, наверное, встречали таких — с каменными лицами, не чувствующих вообще никакой боли. В данном случае человек не понимает, что нуждается в помощи, поэтому важно, чтобы это заметили близкие люди или коллеги и помогли ему обратиться к специалисту.

Подробнее о том, как справляться с выгоранием на разных стадиях — в материале по ссылке .

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