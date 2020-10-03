Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Правда тела". Общепит и похудение

Надежнее готовить дома, ведь так точно знаешь, что в составе блюда. Но полвоскресенья потратить на приготовление кастрюли борща, и есть его до пятницы — перспектива сомнительная. Что есть, если образ жизни обрекает на общепит?

Объясняет Доктор Регина — терапевт, диетолог и автор книги "Здоровое питание в большом городе".

Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.

02:10 Там, где начинается общепит, заканчивается здоровое питание?

04:00 Почему в фастфуде так много сахара и соли?

06:30 Почему "вкусненькое" — обязательно "сладенькое"?

07:50 Из чего делают готовую еду: бизнес против здоровья

12:20 Чем опасен творог со сроком хранения месяц?

13:40 Качество жизни против качества питания: можно ли питаться готовой едой и быть здоровым

18:35 Почему некоторые похудели на карантине, просто начав питаться дома

22:15 Вопрос от слушателя: сколько разных продуктов должно быть в рационе

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