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"Правда тела". Общепит и похудение

03.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". Общепит и похудение

Надежнее готовить дома, ведь так точно знаешь, что в составе блюда. Но полвоскресенья потратить на приготовление кастрюли борща, и есть его до пятницы — перспектива сомнительная. Что есть, если образ жизни обрекает на общепит? 

© Photo : пресс-службы ГКД и Crocus City Hall
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Объясняет Доктор Регина — терапевт, диетолог и автор книги "Здоровое питание в большом городе".

Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.

02:10 Там, где начинается общепит, заканчивается здоровое питание?

04:00 Почему в фастфуде так много сахара и соли?

06:30 Почему "вкусненькое" — обязательно "сладенькое"?

07:50 Из чего делают готовую еду: бизнес против здоровья

12:20 Чем опасен творог со сроком хранения месяц?

13:40 Качество жизни против качества питания: можно ли питаться готовой едой и быть здоровым

18:35 Почему некоторые похудели на карантине, просто начав питаться дома

22:15 Вопрос от слушателя: сколько разных продуктов должно быть в рационе

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