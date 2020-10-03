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Литва пока не будет отзывать дипломатов из Беларуси

03.10.2020 10:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Литва пока что не планирует отзывать посла и сокращать количество персонала в посольстве. Об этом заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Мы точно не намерены отзывать (посла) на консультации и точно не будем ничего предпринимать в вопросе сокращения персонала", – сказал журналистам Линкявичюс. "Мы не заинтересованы в сокращении каналов сотрудничества, общения, мы видим, и множество проблем в этом, и сами точно не будет прибегать к такой инициативе, поскольку не видим в этом пользы", – сказал глава литовского МИД, сообщает DELFI.

2 октября МИД Беларуси заявил, что отзывает послов из Польши и Литвы "для консультаций". Соответствующие шаги было предложено сделать официальным Варшаве и Вильне. Также МИД предложил сократить количество посольств этих стран — привести их к паритету с соответствующими белорусскими посольствами. В литовском посольстве должно было остаться 15 дипломатов вместо 25, в польском — 18 вместо 50.

Линкявичюс обратил внимание на то, что Минск сформулировал свою позицию как предложение, а не требование. Он сказал, что это заявление он встретил с сожалением и разочарованием. По словам министра, такого шага можно было ожидать, с учетом прежней риторики режима, однако этот шаг является признаком слабости.

 
Теги: Минск
 
 
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Литва пока что не планирует отзывать посла и сокращать количество персонала в посольстве. Об этом заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
 
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