Литва пока не будет отзывать дипломатов из Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Литва пока что не планирует отзывать посла и сокращать количество персонала в посольстве. Об этом заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Мы точно не намерены отзывать (посла) на консультации и точно не будем ничего предпринимать в вопросе сокращения персонала", – сказал журналистам Линкявичюс. "Мы не заинтересованы в сокращении каналов сотрудничества, общения, мы видим, и множество проблем в этом, и сами точно не будет прибегать к такой инициативе, поскольку не видим в этом пользы", – сказал глава литовского МИД, сообщает

2 октября МИД Беларуси заявил, что отзывает послов из Польши и Литвы "для консультаций". Соответствующие шаги было предложено сделать официальным Варшаве и Вильне. Также МИД предложил сократить количество посольств этих стран — привести их к паритету с соответствующими белорусскими посольствами. В литовском посольстве должно было остаться 15 дипломатов вместо 25, в польском — 18 вместо 50.

Линкявичюс обратил внимание на то, что Минск сформулировал свою позицию как предложение, а не требование. Он сказал, что это заявление он встретил с сожалением и разочарованием. По словам министра, такого шага можно было ожидать, с учетом прежней риторики режима, однако этот шаг является признаком слабости.