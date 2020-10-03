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Автопробег против санкций. По Беларуси едет колонна машин с красно-зелеными флагами и портретами Лукашенко

03.10.2020 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сторонники Лукашенко задумали необычную акцию. В Telegram-канале «Пул Первого» ее именуют республиканским автопробегом «За единую Беларусь». Автомобилистам с красно-зелеными флагами предложили проехать через всю страну. Начался автопробег в 6:30 утра у границы с Российской Федерацией, в 6:50 должен был оказаться в Орше, в 7:20 — в Толочине, в 9:00 — в Минске, а в 13:10 прибыть в конечную точку — Брестский аэропорт. В каждом городе по пути маршрута к акции предлагают присоединяться местным сторонникам Лукашенко на своих авто. Пробег задуман как ответ на санкции Евросоюза.

Так сегодня утром выглядела автоколонна на парковке Globus Park в Щомыслице, где сторонники действующей власти сделали остановку, чтобы попозировать с флагами и портретами Лукашенко и прикрепить на антенны присоединившихся автомобилей красно-зеленые флажки.

Автопробег против санкций. По Беларуси едет колонна машин с красно-зелеными флагами и портретами Лукашенко



























 
Теги: Минск
 
 
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Сторонники Лукашенко задумали необычную акцию. В Telegram-канале «Пул Первого» ее именуют республиканским автопробегом «За единую Беларусь». Автомобилистам с...
 
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