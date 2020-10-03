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Автопробег против санкций. По Беларуси едет колонна машин с красно-зелеными флагами и портретами Лукашенко
Источник материала: Onliner
Сторонники Лукашенко задумали необычную
Так сегодня утром выглядела автоколонна на парковке Globus Park в Щомыслице, где сторонники действующей власти сделали остановку, чтобы попозировать с флагами и портретами Лукашенко и прикрепить на антенны присоединившихся автомобилей красно-зеленые флажки.
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Автопробег против санкций. По Беларуси едет колонна машин с красно-зелеными флагами и портретами Лукашенко
Сторонники Лукашенко задумали необычную акцию. В Telegram-канале «Пул Первого» ее именуют республиканским автопробегом «За единую Беларусь». Автомобилистам с...
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