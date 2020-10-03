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Палатка начала сбор предложений по изменению Конституции Беларуси
Источник материала: АФН
Нижняя палата белорусского парламента анонсировала сбор предложений по внесению изменений в Конституцию РБ.
«В этой связи ждем от вас до 25 октября 2020 года предложения по корректировке Конституции Республики Беларусь. Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами Палаты представителей», - говорится в сообщении на сайте нижней палаты.
Предложения можно направлять по электронной почте Zakon@house.gov.by
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Нижняя палата белорусского парламента анонсировала сбор предложений по внесению изменений в Конституцию РБ.
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