Палатка начала сбор предложений по изменению Конституции Беларуси

Источник материала: АФН

Нижняя палата белорусского парламента анонсировала сбор предложений по внесению изменений в Конституцию РБ.

«В этой связи ждем от вас до 25 октября 2020 года предложения по корректировке Конституции Республики Беларусь. Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами Палаты представителей», - говорится в сообщении на сайте нижней палаты.

Предложения можно направлять по электронной почте Zakon@house.gov.by