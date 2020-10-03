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Текстиль и оптическая аппаратура. Какой продукции больше всего на складах промпредприятий Минска

03.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В августе 2020 года запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий увеличились на 5,1 млн рублей, об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в Главном статистическом управлении Минска.


На 1 сентября запасы готовой продукции на складах оценивались в сумме 1 312,2 млн рублей. Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства по итогам января — августа 2020 года составило 112,7 % против 96,4 % в январе — августе 2019 года.

Больше всего хранящейся продукции принадлежит организациям по производству машин и оборудования (23 %), транспортных средств и оборудования (22,3 %) и вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (15,8 %).

Больше работают на склад, чем продают, предприятия, выпускающие текстильные изделия, одежду, изделия из кожи и меха. Здесь запасы готовой продукции в 4,1 раза превышают объем производства в течение месяца. Нереализованной остается на складах вычислительная, электронная и оптическая аппаратура, ее скопилось в 3,8 раза больше, чем выпускается в среднем в месяц. Также значительное количество запасов сформировалось при производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (219,5 % от среднемесячного объема выпуска) и химических продуктов (210,6 %). Такая же ситуация и на производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Здесь запасы готовой продукции приблизились к 174,5 % от месячного объема выпуска. На производстве транспортных средств и оборудования — 150,2 %.

При этом в Горстате отмечают, удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции в январе — августе 2020 года увеличился по сравнению с показателями января — августа 2019 года на 0,4 процентного пункта и составил 18,2 %.
 
Теги: Минск
 
 
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В августе 2020 года запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий увеличились на 5,1 млн рублей, об этом корреспонденту...
 
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