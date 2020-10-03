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Биржевой рынок облигаций в сентябре сократился больше, чем наполовину

03.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сентябре на фондовом рынке Белорусской валютно-фондовой биржи было заключено 585 сделок с облигациями на общую сумму 571 млн рублей, подсчитала инвесткомпания «Айгенис».



В частности, с государственными облигациями была совершена 391 сделка на общую сумму 429,97 млн рублей, с облигациями банков — 81 сделка на 133,4 млн, с корпоративными облигациями — 113 сделок на 7,67 млн.

Таким образом, в сентябре продолжился тренд на снижение объема торгов. С 1078 сделок в июле рынок сократился до 808 — в августе (минус 25%) и далее до 585 — в прошедшем месяце (минус 28%).

До нуля сократилось количество сделок с облигациями Нацбанка. Востребованными пока остаются обязательства Минфина и корпоративного сектора.

Просадка рынка в сентябре стала эхом кризиса на внутреннем валютном рынке в августе. После снижения курса белорусского рубля Национальный банк вынужден был прибегнуть к мерам стабилизации рынка (приостановление кредитов овернайт до 13 октября и увеличение фондов резервных отчислений), что в совокупности с оттоком депозитов привело к дефициту ликвидности в банковской системе. Это, в свою очередь, вызвало отток средств с фондового рынка, что мы и наблюдаем в виде сокращения числа сделок», — говорится в обзоре «Айгенис».
В лидерах по количеству сделок, как и месяцем ранее, были облигации 265-го и 171-го выпусков Минфина, хотя количество сделок по ним сократилось примерно на четверть. Любопытная доходность в 48,71% сложилась по облигациям 215-го выпуска, у которых подходит срок погашения (20 октября 2020 года). Именно на таком коротком временном плече возможно возникновение такой высокой доходности. Но на всем сроке обращения ВГДО-215 доходность будет стремиться к средневзвешенной — около 5%.

В сентябре список топ-лидеров корпоративных бумаг полностью обновился. На первое место вышли облигации ООО «Гамма Ритейл», на втором — ООО «Лизинг Ресурс» и на третьем — ООО «Европейское аграрное агентство».

В категории облигаций банковского сектора список остался прежним, изменились только позиции отдельных бумаг. В лидеры вышел 107-й выпуск ООО «АСБ Лизинг», на второе место переместился 70-й выпуск облигаций ОАО «Белинвестбанк», и замыкает тройку 115-й выпуск ООО «АСО Лизинг».


По-прежнему облигации банковского сектора торгуются только среди юрлиц и номинированы в белорусских рублях.

Резкое уменьшение объема торгов облигациями, по нашему мнению, связано с массовым выходом участников рынка в наличную ликвидность на фоне денежно-кредитного кризиса в августе текущего года. По мере стабилизации и восстановления вал ного сектора высока вероятность возвращения участников на фондовой рынок и роста числа и объемов торгов», — говорится в обзоре «Айгенис».

Падение объема торгов облигациями составило внушительную цифру — 58%. Не изменился объем торгов по корпоративным облигациям. Но по государственным облигациям снижение составило 53%, а по банковским облигациям цифра вышла совершенно провальной — минус 68%.
 
 
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В сентябре на фондовом рынке Белорусской валютно-фондовой биржи было заключено 585 сделок с облигациями на общую сумму 571 млн рублей, подсчитала инвесткомпания...
 
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