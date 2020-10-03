Глава МИД Литвы выступил за международное расследование насилия в Беларуси





Он высказался за проведение международного расследования случаев насилия в Беларуси в поствыборных период. По его мнению насилие таких масштабов в XXI веке в Европе неприемлемо.





«Санкции санкциями, но нужно международное расследование провести, должны быть заведены дела в отношении тех, кто допустил насилие против сограждан. В центре Европе в ХХI веке это не может остаться не расследованным», — сказал он.





Линас Линкявичюс также прокомментировал ответные санкции беларусской стороны. По его словам, литовское посольство уже проинформировано, что санкции зеркальные, но не список не будет оглашен. На основании этого в литовском МИДе предполагают, что может быть включен в беларусский санкционный список, но Линкявичюс не считает, что на него надо обращать внимание. При этом он признал, что совместный список невъездных в рамках Союзного государства работает и литовские граждане могут узнать о том, что они находятся под санкциями на границе с Россией.





«Эти санкции вообще для нас никак не болезненны. Они просто пытаются создать впечатление, что тоже действуют активно, зеркально, при этом никак не меняют свою политику. Они хотят продемонстрировать последовательность, но это не меняет нашу позицию и оценку ситуации Евросоюзом и вообще международного сообщества. К сожалению, белорусские власти ничего не меняют, а значит надо еще больше делать упор, чтобы было единство, чтобы все поняли, что наша позиция непоколебима», — сказал он.





Также Линкявичюс рассказал, что в первые дни после выборов контактировал с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, но потом с беларусской стороны было заявлено о том, что в таких контактах нет необходимости.





«Я еще пытался повлиять и поспособствовать прямым контактам. Потом нам было сказано, что нет никакой возможности и надобности. Мы это увидели позже и по другим заявлениям. Поскольку они не видели причин или условий для диалога с кем-либо, за исключением Кремля, к сожалению, продолжают находиться в политическом и моральном тупике», — пояснил он.





Линкявичюс уверен в необходимости продолжать контакты с Россией по поводу беларусской ситуации, в частности о необходимости внутриполитического диалога.





«Пока в Кремле, видимо, считают, что это слабость – пойти на такой диалог. Если, как они говорят, улица будет диктовать условия, то это не плану России. Но надо как-то их переубедить, что нужны новые выборы, просто потому что надо себя вести более-менее прилично. Если есть какая-то надежда выйти на нормальный режим сотрудничества, то без новых выборов – никак. Поэтому, когда нет алога ни с кем из Беларуси с Россией, важен диалог Москвы с теми, кто может повлиять на ситуацию», — добавил министр.





Он также рассказал, как в Литве будут упоминать Александра Лукашенко. В Украине пока решили не называть его президентом. По словам Линкявичюса, литовская сторона полностью не признает Лукашенко.





«Если сейчас что-то появится от имени президента – как он себя называет – это не будет никак рассматриваться. Не только письма. Я имею в виду, если будут направлены послы с новыми верительными грамотами. Или, скажем, если он подпишет какой-то международный документ. С той же Россией. Это не будет иметь никакой юридической силы», — сказал он.





Также в интервью Линас Линкявичюс рассказал о встречах с Макеем и попытках урегулировать спор по поводу БелАЭС, ситуации в Нагорном Карабахе, своей работе послом в нашей стране.