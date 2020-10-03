Лжеминеры атаковали Могилев

Сразу несколько объектов были «заминированы» накануне в Могилеве.



Фото пресс-службы МВД

По информации регионального управления МЧС, утром на пульт дежурного поступила информация об «угрозе взрывов» зданий Экономического суда области и местного политехнического колледжа.

Спасатели отметили, что сотрудниками милиции совместно с администрациями объектов из зданий эвакуированы 368 человек.

После проведенных обследований взрывоопасных предметов обнаружено не было.