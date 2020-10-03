|
Лжеминеры атаковали Могилев
Источник материала: Навiны
Сразу несколько объектов были «заминированы» накануне в Могилеве.
По информации регионального управления МЧС, утром на пульт дежурного поступила информация об «угрозе взрывов» зданий Экономического суда области и местного политехнического колледжа.
Спасатели отметили, что сотрудниками милиции совместно с администрациями объектов из зданий эвакуированы 368 человек.
После проведенных обследований взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сразу несколько объектов были «заминированы» накануне в Могилеве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)