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Лжеминеры атаковали Могилев

03.10.2020 11:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сразу несколько объектов были «заминированы» накануне в Могилеве.

Лжеминеры атаковали Могилев
Фото пресс-службы МВД

По информации регионального управления МЧС, утром на пульт дежурного поступила информация об «угрозе взрывов» зданий Экономического суда области и местного политехнического колледжа.

Спасатели отметили, что сотрудниками милиции совместно с администрациями объектов из зданий эвакуированы 368 человек.

После проведенных обследований взрывоопасных предметов обнаружено не было.

 
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Сразу несколько объектов были «заминированы» накануне в Могилеве.
 
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