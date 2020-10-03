«Его время заканчивается». Как и когда оппоненты Лукашенко планируют победить

Светлана Тихановская укрепляет свой штаб новыми людьми, а Координационный совет разрабатывает антикризисную программу на время новых выборов. Обе структуры надеются на скорый уход Лукашенко, но не исключают продолжительной борьбы с его режимом.





У Светланы Тихановской появились представители по правам человека и экономическим реформам. За первое направление будет отвечать опытный юрист и правозащитник Гарри Погоняйло, за второе направление – ученый-экономист, вице-президент центра социальных и экономических исследований CASE Belarus (Варшава) Алесь Алехнович.

В штабе Тихановской также рассказали о планах по назначению представителей по конституционной реформе и по молодежной политике. «Кандидатуры пока обсуждаются», — сообщил Naviny.by cоветник Светланы Тихановской по политическим вопросам Александр Добровольский.

Некоторые СМИ заговорили о начале формирования теневого правительства. Но в штабе Светланы Тихановской с такой трактовкой не согласны — назначения представителей «не являются никаким правительством». Это продолжение работы по объединению всех демократических сил белорусского общества на пути к новым честным выборам и развитию свободной Беларуси.

Авторитетный юрист

Как объяснил Александр Добровольский, необходимость в представителе по правам человека возникла в связи с запросами со стороны международного сообщества и для лучшей осведомленности о ситуации внутри Беларуси.

«Когда со Светланой Тихановской встречаются президенты, премьеры, министры, представители международных организаций, всегда возникает вопрос, кому вы доверяете, с кем нужно контактировать, чтобы обсуждать, какую помощь по правам человека нужно оказывать. И кроме этого, конечно, очень важно поддерживать контакт, чтобы знать ситуацию в Беларуси, чтобы она не ухудшалась, а улучшалась. И именно эту функцию будет выполнять авторитетный юрист и правозащитник Гарри Погоняйло», — сказал советник Тихановской.

Гарри Погоняйло — юрист с многолетним опыт работы. Принимал участие в разработке ряда законодательных актов, в частности, Конституции Беларуси 1994 года, закона об адвокатуре и других. Как адвокат и правозащитник участвовал во многих судебных процессах, имеющих большое общественное звучание: дела журналистов ОРТ Павла Шеремета и Дмитрия Завадского, экс-председателя Национального банка Беларуси Тамары Винниковой, экс-премьер-министра Михаила Чигиря и других. С 1998 года является заместителем председателя Белорусского Хельсинского Комитета (БХК).

В беседе с Naviny.by Гарри Погоняйло рассказал, что сейчас БХК в координации со многими правозащитными организациями занимается правовой помощью жертвам насилия как на национальном уровне, так и с использованием международных механизмов.

Своей работой правозащитники хотят «оказать давление на белорусские власти, чтобы прекратить насилие и добиться компенсаций для жертв».

Транзит власти

Кроме того, Гарри Погоняйло не исключил, что его помощь будут заключаться в консультациях по вопросам легитимизации созданных оппонентами Лукашенко структур, в том числе Координационного совета.

«Трансформация власти необходима. И выработка конкретных организационных форм с политическим статусом требует юридических консультаций, закрепления в документах, чтобы можно было выйти и предъявить соответствующий мандат как на переговорах внутри страны, так и с международными субъектами, которые захотят сотрудничать с вновь образованными пусть пока общественными институциями, которые вполне могут переродиться в структуры, легитимные с позиции Конституции», — отметил Гарри Погоняйло.

По его словам, в Беларуси есть профессиональные кадры, готовые занять высокие посты в новом правительстве, «а более мелкие чиновники могут плавно перейти под новую власть, если они не совершали преступлений».

«Политически ответственные люди должны уйти. Те, кто совершал преступления, должны быть наказаны. А те толковые кадры, которые сотрудничали с нынешней властью, но вынужденно находились в этом положении и не занимались гадостями, нужно сохранить. На них и будут опираться вновь назначенные министры. Конечно, многие вопросы будут прорабатываться концептуально, с учетом новых реалий. Но это уже не мое дело, а штаба Тихановской», — сказал юрист.

Антикризисная программа

Оппоненты Лукашенко также работают над антикризисной программой на период до и после новых выборов. Этот процесс инициировал Координационный совет. Экономической группой руководит Алесь Алехнович, который получил мандат и от Светланы Тихановской, чтобы работать единым фронтом.

Помощь оппонентам Лукашенко в реализации реформ уже пообещали страны Запада. В частности, только Евросоюз намерен выделить под экономические преобразования 1 млрд евро.

«Чтобы эти планы и предложения не повисли в воздухе, чтобы избежать провала в экономике до и после новых выборов, нужен человек, который работает с командой белорусских экономистов. Такой человек — Алесь Алехнович», — рассказал Александр Добровольский.

Алесь Алехнович получил степень кандидата по экономике в Варшавской школе экономики. Работал в Национальном банке Польши, международной консалтинговой компании McKinsey. Сейчас работает в британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, но планирует полностью включиться в работу по реформированию Беларуси.

Алехнович пока не дает комментарии о своих планах. Координационный совет планирует обнародовать экономическую программу на следующей неделе.

«Мы не будем давать ответ, что будет с экономикой в следующие пять-десять лет. Но что будет со страной перед новыми выборами и после того, как они пройдут, мы должны сказать, потому что мы лоббируем их проведение», — рассказал Naviny.by член секретариата КС Антон Родненков.

Давление продолжится

В штабе Тихановской говорят о необходимости продолжать давление на режим Лукашенко, «чтобы он признал волю народа и вступил в переговоры, а в стране были проведены новые выборы». Причем, как подчеркнул Александр Добровольский, это давление оказывается гражданами, которые выходят на протест, а также рабочими, кто бастовал и будет бастовать.

«Этим давлением в принципе никак руководить нельзя, потому что эта самоорганизация», — сказал советник Тихановской.

По его словам, идет также давление на международном уровне. Светлана Тихановская встречалась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который пообещал сделать всё для разрешения политического кризиса в Беларуси. На следующей неделе запланирована встреча с немецким канцлером Ангелой Меркель. В штабе Тихановской также не отказываются от контактов с российским руководством.

«Светлана Тихановская сожалеет, что российское руководство избрало путь общения с узурпатором, а не с белорусским народом, который высказал свое мнение на выборах. Но эту ошибку рано или поздно придется исправлять. И Светлана открыта для любых разговоров», — отметил Александр Добровольский.

Вера в победу

Оппоненты Лукашенко уверены в своей победе, хотя не исключает затяжной борьбы с режимом.

«За 26 лет тирании наши граждане стали именно гражданами, наш народ стал народом, вполне осознанно выйдя на протесты против этой тирании. Многие ощутили себя в ином качестве. И это понимают многие во власти. У многих сегодня существует четкое представление о том, что возврата к прошлому не будет. Опять загнать народ в стойло уже не удастся, свободу уже не задушить. Я думаю, что объективно мы победим. В течение полугода-года мы сделаем то дело, за которое взялись», — сказал Гарри Погоняйло.

Александр Добровольский с учетом текущих событий склонен настраиваться на продолжительную борьбу, но не теряет надежды, что она не будет длиться год или два. По его мнению, ситуация может разрешиться раньше, потому что под таким давлением со всех сторон Лукашенко не сможет долго управлять страной.

«Лукашенко сегодня эффективно руководит только ОМОНом. Он не справляется с руководством государства, с выполнением основных функций. А люди не готовы подчиняться Лукашенко, к которому потеряно доверие и уважение. Лукашенко уходит, его время заканчивается. Это все понимают. Будущее предотвратить невозможно», — сказал Александр Добровольский.

Антон Родненков надеется на оптимистичный сценарий, при котором Лукашенко уйдет уже до конца этого года.

«Конечно, борьба может затянуться. Мы это все прекрасно понимаем. Система создавалась 26 лет, и за один день она не развалится. С другой стороны, мы долбим ее два месяца. Так что, скорее всего, додолбим. До конца года он должен уйти. Мы были бы довольным таким вариантом», — отметил представитель КС.