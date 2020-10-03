Посол ФРГ об отношениях с Беларусью: мы можем потерять очень многое

Посол ФРГ в Минске Манфред Хутерер обратился к белорусам по случаю 30-летия воссоединения Германии.





— Уважаемые дамы и господа, сегодня для нас, немцев, особенный день. 3 октября 1990 года произошло единение Германии — в мире и согласии с нашими соседями и партнерами. Так закончились четыре десятилетия, в течение которых наша страна была разделена стеной и колючей проволокой.

Единению на государственном уровне предшествовала мирная революция в восточной части нашей страны, кульминацией которой стало падение стены 9 ноября. Это сделали люди, верившие в себя и в силу свободы и самоопределения.

Тогда, после окончания холодной войны, многие надеялись на то, что не только Германия, но и Европа станет единым целым без разделительных линий и границ.

Мы многого добились в объединении нашего континента. Но, к сожалению, нам также пришлось констатировать, что этот путь оказался более тернистым, чем мы надеялись. И сегодня преобладает не уверенность, а неопределенность. Ситуация с безопасностью значительно ухудшилась во всем мире, в том числе и в Европе.

В эту эпоху всеобщей неуверенности нам как никогда нужны чёткие правила, действующие для всех, а также стабильные рамки для международного сотрудничества. Ведь государство не может решать глобальные проблемы в одиночку.

Поэтому Германия выступает за развитие многостороннего сотрудничества. Для этого Германия и Европейский Союз нуждаются в партнёрах, особенно среди наших восточных соседей.

Я уверен, что Беларусь может быть таким партнером для Германии и Европейского Союза.

С Беларусью мы разделяем крайнюю заинтересованность в сохранении мира, безопасности и стабильности в Европе. Расположенная в центре Европы, на стыке между Востоком и Западом, Беларусь особенно нуждается в многосторонних связях и чётких правилах и может пользоваться их преимуществами.

Именно поэтому суверенная, независимая и процветающая Беларусь может стать важным мостом между Востоком и Западом. История и культура страны, менталитет ее народа, практически предопределили для нее эту роль.

Уважаемые дамы и господа, германо-белорусские отношения и отношения между Европейским Союзом и Беларусью последние годы развивались с положительной динамикой. Это касается политики, экономики, и, прежде всего, взаимодействия представителей наших гражданских обществ.

То, что отношения Германии и Беларуси сегодня такие тесные и разносторонние — результат общих усилий, но, в первую очередь, готовности белорусов к примирению.

Учитывая преступления, совершенные немцами в Беларуси во время Второй мировой войны, в этой ситуации можно говорить исключительно о чуде примирения.

Германия безоговорочно признает свою историческую ответственность. Эти темные стороны — такая же часть наших отношений, как и их светлые страницы.

Уважаемые дамы и господа, мы, немцы, с глубокой обеспокоенностью и участием следим за событиями в Беларуси, связанными с президентскими выборами 9 августа 2020 года.

Мы особенно обеспокоены применением силы, а также массовыми арестами и репрессиями по отношению к мирным демонстрантам.

Мы сможем построить в Европе мирное будущее, только если государства, в том числе и в своей внутренней политике, будут соблюдать фундаментальные принципы, права человека и гражданские права, обязательства по которым они приняли на внутриполитическом и международном уровне.

Очень надеюсь, что в Беларуси удастся разрешить теперешний кризис внутри страны путем диалога между государственной властью и населением. Только диалог и реальное сотрудничество создают доверие.

Германия, Европейский Союз и ОБСЕ готовы помочь в этом.

Именно потому, что за последние годы мы добились стольких положительных результатов в наших отношениях, сейчас мы можем потерять очень многое.

Давайте и дальше идти путем диалога и взаимного доверия. Для мирного будущего в Беларуси и на нашем общем европейском континенте.

Жыве Германия. Жыве Европа. Жыве Беларусь.