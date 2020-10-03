Как написать о своем городе нескучно: несколько практических советов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. С помощью каких инструментов можно завладеть вниманием читателя и где искать темы для своих сюжетов, рассказала руководитель РИА Новости Недвижимость, входящего в медиагруппу "Россия сегодня", Ольга Набатникова.

В пятницу в МПЦ Sputnik Беларусь прошел онлайн вебинар SputnikPro на тему "Как писать о событиях в городе, чтобы получать трафик и цитируемость", во время которого Набатникова поделилась со слушателями, как создавать тексты о городских проблемах живо и ярко и повышать узнаваемость своего ресурса

Пробить читателя на эмоции

По мнению руководителя РИА Новости Недвижимость, часто о городских проблемах можно рассказывать, меняя негативное отношение на позитивное. В качестве примера она привела текст о летних отключениях горячей воды в Москве. Это неизбежное зло для любого жителя условной многоэтажки, который, к слову, никогда не задумывался, для чего нужно отключать воду в домах, считает Набатникова. Автор материала рассказал о пользе технологических работ, без которых зимой можно забыть про горячую воду в своих квартирах. Еще один пример работы с негативным контентом – дать несколько советов, как не попасться на удочку мошенников, как распознать добросовестного и недобросовестного риелтора. Такие материалы, уверен эксперт, будут читаемыми.

Тексты, где журналист дает некий прогноз и рассказывает о том, что будет в ближайшем будущем (пример – "Главный архитектор Москвы рассказал о дальнейшей судьбе столичных ТЦ"), также будет популярным. Все просто: такие материалы вызывают растерянность и заставляют читателей углубиться в него.

Как интересно написать про благоустройство дворов и улиц? Сделать ретроисторию а-ля "каким двор помнят современники Сталина или Хрущева, и какая судьба его ждет". По мнению Набатниковой, у читателей такой заголовок вызовет мощнейшее чувство ностальгии. Еще одна сильная эмоция – wow-эффект: показать читателю что-то с необычного, порой кажущегося нереальным, ракурса.

Прагматизм решает

Ольга Набатникова уверена, что материалов, которые имеют практическую составляющую, должно быть больше. В подобных текстах акцент делается не на чувства, а на потребности читателей.

"С помощью текстов, в которых говорится, как сэкономить время, деньги и ресурсы, вы всегда сможете удержать внимание читателя. Это, как правило, какие-то лайфхаки, тестдрайвы, расследовани, "объяснялки". Например, материал с названием "Курс доллара упал: что будет с вашими вкладами", однозначно, прочитает много людей", - считает Набатникова.

Социальный поворот

Хороший инструмент для хорошего материала – так называемый социальный поворот. Журналист может рассказать о том, как меняется жизнь того или иного человека, а также окружающих его людей в ракурсе конкретных времени и условий, и это будет интересно. Здесь в качестве примеров эксперт привела материал о том, как обновление Москвы меняет ее жителей, и текст о девушке-сварщике, которая участвует в соревнованиях WorldSkills.

"Нетривиальные истории с необычным сюжетным поворотом интересны всегда. И вот еще одно любопытное наблюдение: люди, несмотря на многочисленные новости о войнах, землетрясениях и пожарах любят читать про добрые дела. Поэтому рассказы о волонтерах, соцработниках и добровольцах тоже в фаворе", - констатировала Ольга Набатникова.

Где искать вдохновение и темы?

В календаре. Есть темы, которые будут интересовать вашего читателя в одно и то же время года. К примеру, "сколько нужно потратить денег на подготовку ребенка к школе", "когда в Москве дадут отопление" и так далее. Руководитель РИА Новости Недвижимость советует развивать темы дня, задавать новые повороты, находить объяснения. Когда весной этого года большое количество москвичей посадили на самоизоляцию, те вспомнили, что им нужно сделать в квартирах ремонт. Актуальным как никогда получился такой текст: "Юристы объяснили, можно ли вести шумный ремонт в нерабочую неделю". Всегда будут популярны такие материалы, где автор рассказывает, как может измениться жизнь людей с такого-то числа (новые законопроекты, анонсы – запретят, разрешат, запустят и так далее).

Набатникова рекомендует практикующим журналистам не стесняться выходить в поле и смотреть, что нового появилось в городе (начали или закончили ремонтировать теплотрассу, появился или исчез памятник маршалу Жукову, например) и смотреть на свой город взглядом постороннего человека.

"Очень важный источник вдохновления для журналиста – это любые рейтингы, сравнения, топы. Рассказывайте о самых загазованных городах России, к примеру, сравнивайте города между собой по уровню жизни или численности туристов – это всегда интересно", - советует эксперт.

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