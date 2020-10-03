ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США вводят санкции против восьми белорусских чиновников

03.10.2020 11:51 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Минфин США внес в санкционные списки восьмерых официальных лиц Беларуси, следует из материалов на сайте ведомства.

29 сентября Великобритания и Канада ввели ограничения против восьми белорусских должностных лиц, включая сына Александра Лукашенко Виктора и главу администрации главы государства Игоря Сергеенко. Сам белорусский лидер в санкционный список двух стран не попал.

Ранее Минск ввел симметричные санкции против Евросоюза в ответ на ограничения в отношении 44 должностных лиц, включая самого Лукашенко. Также белорусские власти ввели ответные санкции против стран Прибалтики, которые также ввели ограничения в отношении около 100 белорусских чиновников, включая белорусского лидера.

Все эти меры против должностных лиц Беларуси западные страны объяснили тем, что они причастны к организации «фальсификаций» результатов белорусских выборов и применению насилия против протестующих, сообщают "Ведомости". 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минфин США внес в санкционные списки восьмерых официальных лиц Беларуси, следует из материалов на сайте ведомства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Текстиль и оптическая аппаратура. Какой продукции больше всего на складах промпредприятий Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика