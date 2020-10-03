США вводят санкции против восьми белорусских чиновников

Источник материала: Ежедневник

Минфин США внес в санкционные списки восьмерых официальных лиц Беларуси, следует из материалов на сайте ведомства.

29 сентября Великобритания и Канада ввели ограничения против восьми белорусских должностных лиц, включая сына Александра Лукашенко Виктора и главу администрации главы государства Игоря Сергеенко. Сам белорусский лидер в санкционный список двух стран не попал.

Ранее Минск ввел симметричные санкции против Евросоюза в ответ на ограничения в отношении 44 должностных лиц, включая самого Лукашенко. Также белорусские власти ввели ответные санкции против стран Прибалтики, которые также ввели ограничения в отношении около 100 белорусских чиновников, включая белорусского лидера.

Все эти меры против должностных лиц Беларуси западные страны объяснили тем, что они причастны к организации «фальсификаций» результатов белорусских выборов и применению насилия против протестующих, сообщают "Ведомости".