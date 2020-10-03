Белорусы могут предложить изменения в Конституцию. Дедлайн — до конца октября

Источник материала: Onliner

По телевизору сказали, что основной закон страны ждет перемен. Именно с изменения Конституции власть планирует начать реформы, «никак не наоборот». К работе по обновлению Конституции предложили подключиться и народу. Времени на раскачку немного: уже в конце октября парламентарии должны представить свои предложения и учесть интересы своих избирателей, сообщает телеканал «Беларусь 1».

— Любой желающий может направить свои предложения в адрес Палаты представителей до 25 октября либо непосредственно депутату своего округа, — говорит Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. — И здесь важно понимать, что уже сегодня истинные белорусы должны занять свою активную гражданскую позицию и принять участие в этой важной для нашей страны работе.

О намерении внести изменения в Конституцию Беларуси власть говорит с марта 2019 года. На вопрос о сроках Лукашенко отвечал витиевато: раньше чем в течение пяти лет, но точно не в ближайшие два года.

Однако после событий августа 2020 года изменение Конституции и новые выборы стали официальным планом по выходу из политического кризиса, который 8 сентября власти Беларуси представили России и ОБСЕ: до 2022 года в Конституцию Беларуси внесут поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

Впервые эту идею Лукашенко озвучил на МЗКТ 17 августа: «Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме. И по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы. И парламента, и президента, и местных органов власти». Правда, за несколько минут до этого, выступая перед тем же коллективом того же завода, Лукашенко сказал следующее: «В Беларуси провели выборы, и других выборов не будет. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал».

8 сентября в интервью российским СМИ Лукашенко снова упомянул новую Конституцию и сказал, что не исключает проведения досрочных президентских выборов после ее принятия: «Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов». Однако в этом же интервью Лукашенко намекнул, что уйдет со своего поста только «на тот свет»: «Ну когда-то Он меня туда позовет. Но я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих — подавляющее большинство».