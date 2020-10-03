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У католической группы Laudans конфисковали оборудование

03.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У католической группы Laudans милиция конфисковала оборудование. Об этом музыканты сообщили в соцсетях.



По словам музыкантов, они взяли к себе в студию на сохранение колонки, которые использовались на акции в Бресте

"На следующий день сразу подъехали тихари, расспрашивали у хозяина дома об этом, и через 20 минут приехала милиция и начали обыскивать дом и потом студию (это отдельная постройка)

Они решили забрать все колонки и микрофоны, которые нашли. Среди них были студийные мониторы и студийный конденсаторный микрофон (никаким боком они не могли быть на мероприятии, это видно даже по их виду). Оставили номер телефона дежурного в РОВД и разрешили сфотографировать протокол", — написали музыканты в ФБ.

Теперь музыканты Laudans ищут возможности записать новые песни.
 
Теги: Брест
 
 
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У католической группы Laudans милиция конфисковала оборудование. Об этом музыканты сообщили в соцсетях.
 
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