Помпео: США продолжат вводить санкции против властей Беларуси

Вашингтон продолжит привлекать к ответственности представителей режима Александра Лукашенко за подавление демократии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео от 2 октября.



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«Сегодня, в ответ на продолжающиеся жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, выступающих за демократию в Беларуси, Соединенные Штаты и Европейский союз предприняли скоординированные действия против граждан Беларуси, причастных к попыткам подорвать белорусскую демократию», — отмечается в заявлении.

Соединенные Штаты Америки 2 октября ввели санкции против восьми белорусских официальных лиц — членов Центризбиркома и ряда силовиков. Санкции означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с их фигурантами.

Аналогичные санкции в США продолжают действовать в отношении 16 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, за их деятельность в связи с предыдущими фальсифицированными президентскими выборами 2006 и 2010 годов.

«США продолжат привлекать к ответственности представителей белорусского правительства за подавление демократии, в том числе тех белорусских чиновников, которые были названы сегодня, и 16, которые остаются под санкциями», — заявил госсекретарь.

«Сегодняшние скоординированные действия с Европейским союзом демонстрируют нашу твердую и неизменную приверженность белорусскому народу, который мирно требует, чтобы его голос был услышан, а также права избирать лидера путем свободных и справедливых выборов», — подчеркнул Помпео.

Госсекретарь отметил, что визовый запрет на въезд в США введут для 24 граждан Беларуси.