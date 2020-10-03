ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помпео: США продолжат вводить санкции против властей Беларуси

03.10.2020 12:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Вашингтон продолжит привлекать к ответственности представителей режима Александра Лукашенко за подавление демократии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео от 2 октября.

Помпео: США продолжат вводить санкции против властей Беларуси
Иллюстрация pixabay.com

«Сегодня, в ответ на продолжающиеся жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, выступающих за демократию в Беларуси, Соединенные Штаты и Европейский союз предприняли скоординированные действия против граждан Беларуси, причастных к попыткам подорвать белорусскую демократию», — отмечается в заявлении.

Соединенные Штаты Америки 2 октября ввели санкции против восьми белорусских официальных лиц — членов Центризбиркома и ряда силовиков. Санкции означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с их фигурантами.

Аналогичные санкции в США продолжают действовать в отношении 16 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, за их деятельность в связи с предыдущими фальсифицированными президентскими выборами 2006 и 2010 годов.

«США продолжат привлекать к ответственности представителей белорусского правительства за подавление демократии, в том числе тех белорусских чиновников, которые были названы сегодня, и 16, которые остаются под санкциями», — заявил госсекретарь.

«Сегодняшние скоординированные действия с Европейским союзом демонстрируют нашу твердую и неизменную приверженность белорусскому народу, который мирно требует, чтобы его голос был услышан, а также права избирать лидера путем свободных и справедливых выборов», — подчеркнул Помпео.

Госсекретарь отметил, что визовый запрет на въезд в США введут для 24 граждан Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вашингтон продолжит привлекать к ответственности представителей режима Александра Лукашенко за подавление демократии. Об этом говорится в заявлении...
 
Новости дня
Новости разные
 
У католической группы Laudans конфисковали оборудование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика