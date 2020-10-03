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«Германия является для Беларуси важным партнером». Лукашенко обратился к президенту ФРГ
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко направил поздравление президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру с Днем германского единства, сообщает пресс-служба Лукашенко.
«Сегодня Германия занимает особое место на политической карте мира, поддерживает развитие и прогресс, вносит большой вклад в решение глобальных и региональных проблем, — говорится в поздравлении. — Несмотря на сложное историческое наследие, Берлин является для Минска важным партнером. Наши страны объединяют многочисленные связи и разнообразные совместные проекты, которые способствуют расширению экономических и гуманитарных контактов, укреплению взаимного доверия и безопасности».
«Александр Лукашенко подчеркнул, что очень рассчитывает на возобновление совместной работы по различным направлениям в период председательства ФРГ в Совете ЕС во второй половине 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы.
Стоит отметить, что Германия
«Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно — ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции», — сказала Меркель.
Ранее сообщалось, что посол ФРГ в Минске Манфред Хутерер в своем обращении к белорусам
Сегодня стало известно, что на следующей неделе в Берлине
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Александр Лукашенко направил поздравление президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру с Днем германского единства, сообщает...
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