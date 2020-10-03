«Германия является для Беларуси важным партнером». Лукашенко обратился к президенту ФРГ

Александр Лукашенко направил поздравление президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру с Днем германского единства, сообщает пресс-служба Лукашенко.



Фото из архива president.gov.by

«Сегодня Германия занимает особое место на политической карте мира, поддерживает развитие и прогресс, вносит большой вклад в решение глобальных и региональных проблем, — говорится в поздравлении. — Несмотря на сложное историческое наследие, Берлин является для Минска важным партнером. Наши страны объединяют многочисленные связи и разнообразные совместные проекты, которые способствуют расширению экономических и гуманитарных контактов, укреплению взаимного доверия и безопасности».

«Александр Лукашенко подчеркнул, что очень рассчитывает на возобновление совместной работы по различным направлениям в период председательства ФРГ в Совете ЕС во второй половине 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что Германия не признает избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая перед депутатами бундестага 30 сентября.

«Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно — ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции», — сказала Меркель.

Ранее сообщалось, что посол ФРГ в Минске Манфред Хутерер в своем обращении к белорусам выразил надежду , что в Беларуси «удастся разрешить теперешний кризис внутри страны путем диалога между государственной властью и населением. Только диалог и реальное сотрудничество создают доверие. Германия, Европейский Союз и ОБСЕ готовы помочь в этом».