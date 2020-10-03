ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Германия является для Беларуси важным партнером». Лукашенко обратился к президенту ФРГ

03.10.2020 12:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко направил поздравление президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру с Днем германского единства, сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Германия является для Беларуси важным партнером». Лукашенко обратился к президенту ФРГ
Фото из архива president.gov.by

«Сегодня Германия занимает особое место на политической карте мира, поддерживает развитие и прогресс, вносит большой вклад в решение глобальных и региональных проблем, — говорится в поздравлении. — Несмотря на сложное историческое наследие, Берлин является для Минска важным партнером. Наши страны объединяют многочисленные связи и разнообразные совместные проекты, которые способствуют расширению экономических и гуманитарных контактов, укреплению взаимного доверия и безопасности».

«Александр Лукашенко подчеркнул, что очень рассчитывает на возобновление совместной работы по различным направлениям в период председательства ФРГ в Совете ЕС во второй половине 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что Германия не признает избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая перед депутатами бундестага 30 сентября.

«Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно — ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции», — сказала Меркель.

Ранее сообщалось, что посол ФРГ в Минске Манфред Хутерер в своем обращении к белорусам выразил надежду, что в Беларуси «удастся разрешить теперешний кризис внутри страны путем диалога между государственной властью и населением. Только диалог и реальное сотрудничество создают доверие. Германия, Европейский Союз и ОБСЕ готовы помочь в этом».

Сегодня стало известно, что на следующей неделе в Берлине пройдет встреча Ангелы Меркель и Светланы Тихановской.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко направил поздравление президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру с Днем германского единства, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы могут предложить изменения в Конституцию. Дедлайн — до конца октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика