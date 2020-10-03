Что случилось с валютой

На минувшей рабочей неделе (28 сентября — 2 октября) лишь одна из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, сдала свои позиции к белорусскому рублю.



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За пятидневку на БВФБ выросли:

евро — на 0,0363 пункта (с 3,0318 до 3,0681 белорусского рубля);

доллар — на 0,0158 пункта (с 2,5992 до 2,615 белорусского рубля);

злотый — на 0,01752 пункта (с 6,6505 до 6,8257 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна — на 0,0339 пункта (с 9,1932 до 9,2271 белорусского рубля за 100 гривен).

Упал:

российский рубль — 0,0334 пункта (с 3,3813 до 3,3479 белорусского рубля за 100 российских).

Ранее сообщалось, что в январе-сентябре средний курс наличного доллара вырос на 23,70% (с 2,1134 до 2,6142 рубля).

Всемирно известное авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне «B».

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