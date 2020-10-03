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Что случилось с валютой
Источник материала: Навiны
На минувшей рабочей неделе (28 сентября — 2 октября) лишь одна из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, сдала свои позиции к белорусскому рублю.
За пятидневку на БВФБ выросли:
Упал:
Ранее сообщалось, что в январе-сентябре средний курс наличного доллара
Всемирно известное авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor's
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На минувшей рабочей неделе (28 сентября — 2 октября) лишь одна из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, сдала свои позиции к белорусскому рублю.
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