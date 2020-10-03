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Россия присоединилась к белорусским санкциям против Евросоюза

03.10.2020 12:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Введенные Беларусью ответные санкции против европейских чиновников будут действовать и в России в соответствии с союзническими обязательствами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации», — сказала она. 

Захарова назвала «открытым и неприемлемым давлением на белорусские власти» введение Европейским союзом (ЕС) санкций против 40 высокопоставленных лиц Беларуси, которых считают ответственными за «фальсификацию» выборов в республике и нарушение прав человека. Также представитель МИД обвинила ЕС в нарушении принципов устава ООН и хельсинкского заключительного акта СБСЕ о невмешательстве во внутренние дела государств.

ЕС объявил о введении санкций в отношении 40 чиновников Беларуси ранее сегодня. Этим гражданам запрещено въезжать в страны союза, также замораживаются их активы. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС нельзя предоставлять денежные средства тем, кто включен в санкционный список.

МИД Белоруссии анонсировал введение ответных санкций против официальных лиц ЕС. В ведомстве подчеркнули, что дальнейшие подобные шаги ЕС могут привести к еще более серьезным последствиям, в том числе к выходу Беларуси из совместных программ и проектов.

 
 
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Введенные Беларусью ответные санкции против европейских чиновников будут действовать и в России в соответствии с союзническими обязательствами, заявила...
 
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