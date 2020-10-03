При чем тут профсоюз и забастовки? Пост о том, как в Беларуси 26 лет строили систему порабощения заводчан

Источник материала: KYKY

В августе многие работники беларуских заводов выходили на масштабные забастовки и создавали стачкомы. Почему сейчас протестного движения на предприятиях стало сильно меньше? Александра Зверева, член инициативной группы при штабе Виктора Бабарико, девушка Эдуарда Бабарико, написала пост о том, как в Беларуси работают профсоюзы, которые в теории призваны защищать интересы сотрудников, но на практике в нашей стране все совсем иначе.

«Последние месяцы моей жизни довольно увлекательны, проходят под лозунгом «новый день — новые знания». Сказал бы мне кто-то пол года назад, что я буду сидеть в литовском офисе и структурировать информацию, полученную от представителей стачечных комитетов, я бы не поверила. Потому что полгода назад я слово «стачка» не знала.

Но сейчас знаю. Я даже подписалась на телеграм-канал стачечного комитета «Беларуськалия». И каждый день я не устаю удивляться тому, как хорошо отстроена работа системы порабощения жителей нашей страны. Пару дней назад я пыталась понять, как работают профсоюзы. Мне повезло, что я работаю с [активистом, сооснователем фонда BY_help] Андреем Стрижаком, у которого всегда можно получить оперативную консультацию.

Например спрашиваю: «Андрей, я правильно понимаю: когда рабочий делает отчисление в провластный профсоюз, который кормит ФПБ, он фактически содержит ОМОН, который его бьет. «Всё так», — отвечает Андрей, — «только ОМОН хотя бы бьет, а ты спроси, сколько в ФПБ сидит людей, которые вообще нихрена не делают».

ФПБ — это Федерация Профсоюзов Беларуси — очередная организация, созданная с одной единственной целью — собирать дань. Потому что по факту профсоюзы просто вынимают 1% зарплаты в пользу неуемного в своем аппетите госаппарата. При этом ни соблюдения прав, ни охраны труда рабочим не гарантируют, и никаких интересов сотрудников не представляют. Сайт федерации гласит, что организация «объединила» 4 миллиона(!) человек. А теперь быстренько умножаем 4 000 000 на 1% зарплаты и получаем еще одну статью расходов беларуского сапиенса для #гуманомика.

Если вы откроете wiki, то узнаете, что профсоюз — это общественное объединение, что важно — добровольное, которое создаётся с целью защиты прав работников.

В нормальном мире работает так: профсоюз представляет интересы работника — обеспечивает соблюдение норм, юридическую поддержку, помогает решить трудовые споры с нанимателем, оказывает материальную помощь, расследует случаи травм на производстве, защищает в случае несправедливого увольнения и тд. Для нанимателя профсоюз может стать партнёром и помощником в решении социальных и личных вопросов работников.

То есть государственным профсоюз не может быть по определению, но в Беларуси по факту именно так и получается, потому что большинство профсоюзов РБ — провластные.

Есть и такое правило в цивилизованном мире: люди, занимающие руководящие должности, не могут вступать в профсоюз, потому что профсоюз представляет интересы работника. И каким образом наниматель будет эти интересы сотрудника представлять перед собой самим можно только догадываться.

Но знаете что? В Беларуси это правило тоже не работает. Даже здание, в котором заседает профсоюз, зачастую выделено ему нанимателем. Хорошо, правда? Вопрос: каким образом профсоюз будет представлять интересы работника перед его нанимателем, находясь в зависимости от последнего? Удивляться вроде нечему, потому что разделение власти в Беларуси давно не практикуется. Нам в принципе открыто говорят о том, что «не до законов» сейчас. Но мы это и так знаем: достаточно посмотреть на то, как в Беларуси суды проходят. Поэтому к вопросу о том, почему работники заводов не идут бастовать, или делают это не так бодро и уверенно, как хотелось бы, могу с уверенностью сказать: потому что они не защищены. Никем, ни от чего, и никак.

Ну а для руководителей и чиновников, которых как раз действующее положение вещей очень устраивает, такое положение вещей очень удобно. Любой бунт для них — угроза. Поэтому в ход идут все средства, чтобы эти любые волнения на корню придушить.

На «Гродно Азот» задержали 28 заводчан. Сергея Дылевского, работника МТЗ и члена КС, пытаются уволить по статье за «прогулы», которые Сергеем гулялись 10 суток на Окрестина, за встречу с коллегами, приравняв это к митингу. Для того, чтобы избежать увольнения, Сергею нужна справка о нахождении на Окрестина. Но на Окрестина выдавать справку отказываются. Под предлогом того, что ее могут выдать только по запросу нанимателя. Угадайте, что делает администрация? Отказывается запрашивать справку, т.к. единственный способ «законно» уволить Сергея — прогулы.

Тут нужно понимать, что у власти реально горит *опа: за любую активность работников начинают гонять по кабинетам начальников, допрашивать, проводить «разъяснительные беседы». На них давят, их запугивают, на некоторых предприятиях дошло до обыска шкафчиков и установок камер в общежитиях. По-моему, в 2020 Беларусь надрала Галааду задницу.

В завершение хочу сказать: любой бастующий заводчанин — герой. Но первый шаг, который может сделать каждый, кто боится и не готов идти на радикальные меры — выйти из провластного профсоюза и вступить в независимый: их в Беларуси не так много, но они есть. Делается это просто — достаточно написать заявление в бухгалтерии. Этот шаг уже даст хороший толчок: по крайней мере урежет паёк хунты и ОМОНа».