В Беларуси начались продажи Toyota RAV4 в новом исполнении Style

Источник материала: Tut.by

У кроссовера Toyota RAV4 на белорусском рынке расширен ассортимент доступных комплектаций — новая версия называется Style, и прием заказов на нее уже начался.





Данная комплектация основана на самой востребованной среди покупателей версии «Комфорт» и отличается двухцветной окраской кузова (белый «перламутр» и черная крыша). Решетка радиатора, корпуса зеркал заднего вида, накладки на переднем и заднем бампере и декоративная накладка на двери багажника под фонарями и стеклом, а также 18-дюймовые легкосплавные диски у RAV4 Style окрашены в черный цвет.





Интерьер кроссовера в новом исполнении отличается комбинированной отделкой сидений кожей и искусственной замшей. Кроме того, все RAV4 теперь оснащаются новой мультимедиа-системой с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.









RAV4 Style предлагается с полным приводом и двумя двигателями семейства Dynamic Force — объемом 2 л (149 л.с.) в сочетании с вариатором и 2,5-литровым мотором (199 л.с.) в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Цены на «стильный» RAV4 начинаются от 84 693 рублей, версия с двигателем 2.5 обойдется минимум в 92 241 рубль.