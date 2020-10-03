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Лукашенко встретился с новым митрополитом на открытии храма под Минском
Источник материала: Onliner
Сегодня Лукашенко впервые встретился с новым митрополитом Вениамином, который 25 августа был назначен Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским. Они встретились на открытии православной церкви в честь святого пророка Иоанна Предтечи. Храм построен в агрогородке Шершуны Минского района с привлечением средств российского бизнесмена Михаила Гуцериева. О первой встрече Лукашенко с новым митрополитом
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Сегодня Лукашенко впервые встретился с новым митрополитом Вениамином, который 25 августа был назначен Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским...
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