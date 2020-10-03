Лукашенко встретился с новым митрополитом на открытии храма под Минском

Источник материала: Onliner

Сегодня Лукашенко впервые встретился с новым митрополитом Вениамином, который 25 августа был назначен Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским. Они встретились на открытии православной церкви в честь святого пророка Иоанна Предтечи. Храм построен в агрогородке Шершуны Минского района с привлечением средств российского бизнесмена Михаила Гуцериева. О первой встрече Лукашенко с новым митрополитом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».





