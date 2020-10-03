﻿ МИД РБ: Литва и Польша обязаны сократить число дипломатов в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД РБ: Литва и Польша обязаны сократить число дипломатов в Минске

03.10.2020 13:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

МИД РБ отреагировал на заявления глав МИД Польши и Литвы о том, что они не собираются выполнять рекомендации по сокращению числа сотрудников своих дипмиссий, и заявил, что эти рекомендации являются обязательными к исполнению.

"Не знаю, может, в силу того что Линас Линкявичюс уже давно с головой ушел в политику, некоторые дипломатические обороты и термины уже подзабылись. Разъяснить их значение нам совсем не сложно", - заявил сегодня пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

"Во-первых, сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси, и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД", - подчеркнул он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД РБ отреагировал на заявления глав МИД Польши и Литвы о том, что они не собираются выполнять рекомендации по сокращению числа сотрудников своих дипмиссий, и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Рассеется тьма и черти разбегутся». Лидер гомельской группы Gods Tower, отсидевший 8 суток, — о задержании, снах и стране, в которой хочется жить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика