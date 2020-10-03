|
Депутат Верховной Рады: В Украине не хотят вводить экономические санкции против Беларуси
Источник материала: Партизан
Украина выступает за введение исключительно политических санкций против Александра Лукашенко и его окружения.
Об этом в комментарии корреспонденту
«Я считаю, что должны быть введены санкции против Лукашенко и его окружения и всех тех, кто фальсифицировал выборы, убивал и избивал людей. Украина должна ввести политические санкции против так называемой власти Беларуси во главе с узурпатором Лукашенко», - обозначил он свою позицию.
В то же время Гончаренко подчеркнул, что в сегодняшних реалиях вводить экономические санкции против Минска нецелесообразно.
«Экономические санкции Украина не должна вводить сегодня, потому что это может ударить и по интересам самой Украины», - подытожил он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина выступает за введение исключительно политических санкций против Александра Лукашенко и его окружения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)