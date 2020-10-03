Депутат Верховной Рады: В Украине не хотят вводить экономические санкции против Беларуси













«Политринга» рассказал депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность», инициатор создания межфракционного объединения в украинском парламенте «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко. Об этом в комментарии корреспондентурассказал депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность», инициатор создания межфракционного объединения в украинском парламенте «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко.





«Я считаю, что должны быть введены санкции против Лукашенко и его окружения и всех тех, кто фальсифицировал выборы, убивал и избивал людей. Украина должна ввести политические санкции против так называемой власти Беларуси во главе с узурпатором Лукашенко», - обозначил он свою позицию.





В то же время Гончаренко подчеркнул, что в сегодняшних реалиях вводить экономические санкции против Минска нецелесообразно.





«Экономические санкции Украина не должна вводить сегодня, потому что это может ударить и по интересам самой Украины», - подытожил он.







