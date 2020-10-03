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«Рассеется тьма и черти разбегутся». Лидер гомельской группы Gods Tower, отсидевший 8 суток, — о задержании, снах и стране, в которой хочется жить

03.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27 сентября лидер гомельской группы Gods Tower Владислав Новожилов вышел на свободу из жодинской тюрьмы.

«Рассеется тьма и черти разбегутся». Лидер гомельской группы Gods Tower, отсидевший 8 суток, — о задержании, снах и стране, в которой хочется жить
.Напомним, 19 сентября Владислава вместе с Александром Помидоровым задержали после бесплатного концерта в Минске. Через несколько дней, 22 сентября, суд наказал музыканта 8 сутками ареста.

Что происходило сразу после задержания, как проходил суд, кто просил не рисовать в тетради свастику и чем кормят заключенных — обо всем этом и многом другом рассказал Владислав Новожилов. Получился настоящий рассказ. Прочитать целиком его можно по ссылке.

«Я вышел из Жодинской тюрьмы в мир, где черное — черно, а белое — бело, и любое враньё рассыпается сразу после того, как становится сказанным», — такими словами начинает Владислав свой рассказ.

В тот день на Ангарской Александру Помидорову удалось собрать в восемь раз больше людей, чем планировалось, — пришло больше двухсот человек. Спустя час, когда музыканты начали сворачиваться, появились люди в форме. «Этих двоих, с гитарой и флагом — в автозак!» — услышали они.

В РОВД Владислав отказался подписывать протокол, назвав его «белибердой» и пояснив, что «на себя клеветать не обязан». После этого мужчину отвезли на Окрестина.

«Пришлось заставить себя адаптироваться к тюремному быту — я постепенно начал принимать местную стряпню. Первый день я вообще ничего не ел, только за ужином клюнул что-то. Лежал на кровати, пялился в потолок и думал, насколько меня хватит, если я объявлю голодовку. Боялся, что сорвусь сразу. Все оказалось просто — глядя на тюремную жратву, аппетит испарялся сам собой, а вот ел потом я чисто из соображений самосохранения. Еда и гавно в тюрьме — почти синонимы.

Особенно на Окрестина бесила манера давать чай раз в сутки — только утром. В обед тащили мыльный компот, а на ужин приходилось сербать водичку из-под крана, и если в ИВС ее пить еще можно, то в ЦИП из крана течет жижа с осадком, много ее не попьешь. До сих пор живот болит. Я бы вообще приравнял к пыткам одну порцию чая в день.

Снились разные безумные сны — мне снились то покойники, то рок-звезды. Почему-то часто снился Мик Джаггер. Снилась семья и кот. Всё снилось часто, потому что спал я много и делал это осознанно.

Первая передача от жены мне прибыла в воскресенье — мне она в руки попала позже всех. Сказали, что в моих поисках сумка обошла все четыре этажа. Скажу вам, передача в тюрьме — это дар богов. Особенно, если в ней вода, что почитать и сухофрукты — когда я обнаружил в числе продуктов курагу, ура кричали всей камерой. Потому что сухофрукты там очень нужны, они просто крайне утилитарны», — рассказывает Владислав.

До суда музыкант успел посидеть в яти камерах. Потом приговор — восемь суток. Дальше — поездка в Жодино. 

«А мы — люди Света. Мы — жизнь. И нас гораздо больше. А значит, рассеется тьма и черти разбегутся. Их тюрьмы нас не убивают, а закаляют. И выходим мы из них полные веселой злобы, яркой такой, солнечной, обжигающей, и все это не зря. Ад с человеческим лицом уйдет в небытие, и мы снова проснемся в стране, в которой будет хотеться жить», — такими словами завершает свой рассказ Владислав.
 
Теги: Минск
 
 
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27 сентября лидер гомельской группы Gods Tower Владислав Новожилов вышел на свободу из жодинской тюрьмы.
 
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