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Фотофакт: в Гомеле в октябре расцвели каштаны
Источник материала: Партизан
Несмотря на то, что осень уже вступила в свои права, погода продолжает радовать теплыми деньками. И вот результат — в Гомеле в разгар осени расцвели каштаны.
В ближайшие дни в городе будет дождливо, ветрено, но тепло — днем воздух прогреется до +19.
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Несмотря на то, что осень уже вступила в свои права, погода продолжает радовать теплыми деньками. И вот результат — в Гомеле в разгар осени расцвели каштаны.
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