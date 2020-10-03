Могилевские КВНщики не вышли в финал высшей лиги

Могилевская команда «Доктор Хаусс» не смогла пробиться в финал высшей лиги Международного союза КВН.



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В первом полуфинале белорусские КВНщики заняли последнее место (13,4 балла), пропустив вперед команды «Станция Динамо РЭУ им. Плеханова», Москва (13,6), «Полуостров», КФУ, Симферополь (13,6), сборная Снежногорска, Мурманск — столица Арктики (14,4) и «Михаил Дудиков», СКФУ, Ставрополь (15,0).

Вот некоторые шутки белорусов:

- Мы уверены в своих шутках, потому что показываем их во второй раз... И надеемся, что у вас такое же чувство юмора, как у российских пограничников...

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Экскурсия по Могилёву:

- Вот Бэха семёрка, вот Мерседес С-класса, вот Панамера... Вот, собственно, сама церковь...

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- А следующий номер, как инаугурация Лукашенко... Без объявления!

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Очень холодно сегодня в зале... Очень стараются ребята на сцене и не очень стараются люди в партере...