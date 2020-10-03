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Тепло, но мокро. Синоптики рассказали, какая погода будет в воскресенье

03.10.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидается в Беларуси в воскресенье, 4 октября, такой прогноз сделали синоптики.

© Sputnik
Синоптик рассказал про смог в Минске

"В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный порывистый, местами – сильный порывистый", - сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Минимальная температура воздуха по стране ночью может держаться в районе +10..+16°С, днем воздух прогреется до +17..+19°С, в южных районах страны ожидается до +23 градусов выше нуля.

Несмотря на дождь, запреты и ограничения на посещение лесов продолжают действовать в 18 районах Беларуси. В Брестской области нельзя ходить в лес в Ивацевичском районе, в Гомельской области запрет введен в Октябрьском районе. На Гродненщине посещать леса запрещено в Волковысском, Гродненском, Щучинском районах, а на Минщине – в двух: Столбцовском и Смолевичском. При этом в столичном регионе ограничения введены в 11 районах: Березинском, Вилейском, Воложинском, Минском, Любанском, Молодечненском, Крупском, Слуцком, Стародорожском, Солигорском и Узденском.

На сайте Минлесхоза есть интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Напомним, штраф за нарушение запрета может составлять до 25 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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По прогнозам Билгидрометцентра, в ближайшие дни погоду в стране будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся с территории Украины.
 
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