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"Коллеги, СРОЧНО!" Как вести деловую переписку и никого не бесить
03.10.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Что делать, если коллега неверно понял задачу, и теперь нужно все переделать в течение часа? Как заинтересовать человека, если тебе от него что-то нужно, но у него нет никаких причин с тобой разговаривать? Чем мотивировать сотрудника, который всё время проваливает дедлайны?
Соавтор книг "Пиши, сокращай" и "Новые правила деловой переписки", редактор Максим Ильяхов объясняет, почему контекст переписки — то есть взаимоотношения с людьми — гораздо важнее текста. Спрашивают Лина, Ваня и Ксюша.
Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.
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"Коллеги, мы, конечно, понимаем, что вы очень заняты…". "Люда, пришли отчет СРОЧНО". А еще письма в полночь, выяснение отношений в рабочих чатах и коллега, который...
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