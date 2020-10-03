Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Коллеги, СРОЧНО!" Как вести деловую переписку и никого не бесить

Что делать, если коллега неверно понял задачу, и теперь нужно все переделать в течение часа? Как заинтересовать человека, если тебе от него что-то нужно, но у него нет никаких причин с тобой разговаривать? Чем мотивировать сотрудника, который всё время проваливает дедлайны?

Соавтор книг "Пиши, сокращай" и "Новые правила деловой переписки", редактор Максим Ильяхов объясняет, почему контекст переписки — то есть взаимоотношения с людьми — гораздо важнее текста. Спрашивают Лина, Ваня и Ксюша.

Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.

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