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Украина может присоединиться к санкциями ЕС против Беларуси

03.10.2020 13:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC News Украина.

“Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политик”, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC News Украина, сообщает "Еврорадио".

Министр иностранных дел отметил, что цена такой солидарности Украины намного выше, чем для стран Евросоюза или НАТО. Ведь Украина не находится под защитой этих объединений, а расширение влияния России в Беларуси угрожает в том числе и украинской безопасности.

“Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации”, — пояснил Дмитрий Кулеба.

23 сентября министр иностранных дел заявил, что Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и не признает легитимной его инаугурацию.

1 октября лидеры стран Евросоюза согласовали список белорусских чиновников, против которых введут персональные санкции. В этом списке 40 фамилий, но Александра Лукашенко среди них нет.

Как сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, включение Александра Лукашенко в санкционный список могло подорвать усилия по его привлечения к переговорному процессу. Если Лукашенко не сможет наладить диалог с собственным народом, к нему могут ввести санкции в будущем, подчеркнул Макрон.

 
 
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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC News Украина.
 
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