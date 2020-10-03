Украина может присоединиться к санкциями ЕС против Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC News Украина.

“Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политик”, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC News Украина, сообщает " Еврорадио ".

Министр иностранных дел отметил, что цена такой солидарности Украины намного выше, чем для стран Евросоюза или НАТО. Ведь Украина не находится под защитой этих объединений, а расширение влияния России в Беларуси угрожает в том числе и украинской безопасности.

“Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации”, — пояснил Дмитрий Кулеба.

23 сентября министр иностранных дел заявил, что Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и не признает легитимной его инаугурацию.

1 октября лидеры стран Евросоюза согласовали список белорусских чиновников, против которых введут персональные санкции. В этом списке 40 фамилий, но Александра Лукашенко среди них нет.

Как сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, включение Александра Лукашенко в санкционный список могло подорвать усилия по его привлечения к переговорному процессу. Если Лукашенко не сможет наладить диалог с собственным народом, к нему могут ввести санкции в будущем, подчеркнул Макрон.